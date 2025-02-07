Результати дослідження

Останніми роками все більше посилюється практика заборони смартфонів у школах, особливо в деяких європейських країнах. Прихильники цих обмежень посилаються на різні причини – від покращення концентрації уваги до створення безпечного середовища. Нове дослідження, проведене у Великій Британії, спробувало перевірити ефективність такої політики у контексті загального використання соціальних мереж та благополуччя школярів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Lancet.

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У дослідженні взяли участь 1227 осіб у віці від 12 до 15 років з 20 шкіл, які мають політику щодо обмеження використання телефонів.

Контрольною групою виступили учні зі ще 10 шкіл, у яких користування телефоном дозволено.

У результаті вчені виявили, що шкільна політика обмежень не покращує самопочуття дітей. Заборони також не сприяли меншому використанню смартфона й соціальних мереж.

Примітно, що усні, які не мали змоги користуватися телефоном у школі, все одно використовували свої пристрої стільки ж часу в будні дні, скільки і їхні однолітки. Отже, вони все одно проводили стільки ж потенційно негативного часу зі своїми телефонами на день, просто в інший час доби (за умови, що вони не користувалися ними таємно в школі).

Ці результати є важливими для прихильників шкільних заборон, оскільки показують, що їхні дії є абсолютно марними. Дослідники кажуть, що в цьому випадку краще розробляти "більш цілісні плани", спрямовані на зменшення використання підлітками смартфонів і соціальних мереж протягом дня.

Автори зазначають, що їхнє дослідження не розглядало, як обмежувальна політика щодо використання телефонів у школі може вплинути на випадки булінгу або на час, який підлітки витрачають на особисте спілкування. Воно також не вивчає різницю між різними типами обмежень і тривалість дії цих політик.

Уряд Великої Британії був рішучим прихильником заборони смартфонів у школах, оголосивши про це в лютому 2024 року. У рекомендаціях містився заклик до шкіл розробляти політику, яка найкраще підходить для них, але було запропоновано кілька варіантів — зокрема, повна заборона будь-яких смартфонів на території шкіл. Інші пропозиції стосувалися того, щоб учні здавали свої телефони після прибуття до школи або зберігали їх у шафках.