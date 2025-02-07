Результаты исследования

В последние годы все больше усиливается практика запрета смартфонов в школах, особенно в некоторых европейских странах. Сторонники этих ограничений ссылаются на различные причины – от улучшения концентрации внимания до создания безопасной среды. Новое исследование, проведенное в Великобритании, попыталось проверить эффективность такой политики в контексте общего использования социальных сетей и благополучия школьников, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Lancet.

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В исследовании приняли участие 1227 человек в возрасте от 12 до 15 лет из 20 школ, которые имеют политику по ограничению использования телефонов.

Контрольной группой выступили ученики из еще 10 школ, в которых пользование телефоном разрешено.

В результате ученые обнаружили, что школьная политика ограничений не улучшает самочувствие детей. Запреты также не способствовали меньшему использованию смартфона и социальных сетей.

Примечательно, что устные, которые не имели возможности пользоваться телефоном в школе, все равно использовали свои устройства столько же времени в будние дни, сколько и их сверстники. Итак, они все равно проводили столько же потенциально негативного времени со своими телефонами в день, просто в другое время суток (при условии, что они не пользовались ими тайно в школе).

Эти результаты важны для сторонников школьных запретов, поскольку показывают, что их действия абсолютно бесполезны. Исследователи говорят, что в этом случае лучше разрабатывать "более целостные планы", направленные на уменьшение использования подростками смартфонов и социальных сетей в течение дня.

Авторы отмечают, что их исследование не рассматривало, как ограничительная политика по использованию телефонов в школе может повлиять на случаи буллинга или на время, которое подростки тратят на личное общение. Оно также не изучает разницу между различными типами ограничений и продолжительность действия этих политик.

Правительство Великобритании было решительным сторонником запрета смартфонов в школах, объявив об этом в феврале 2024 года. В рекомендациях содержался призыв к школам разрабатывать политику, которая лучше всего подходит для них, но было предложено несколько вариантов - в частности, полный запрет любых смартфонов на территории школ. Другие предложения касались того, чтобы ученики сдавали свои телефоны по прибытии в школу или хранили их в шкафчиках.