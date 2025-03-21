Звіти виявляють розбіжності в балансах Tesla на 1,4 мільярда доларів: куди зникли гроші

Зменшення продажів та масові підпали електромобілів – не єдина проблема, з якою зіткнулася Tesla. Вартість акцій бренду також стрімко впала, знизившись більш ніж на 37% з початку року, що знищило всі прибутки, отримані з моменту обрання Трампа на посаду президента. З огляду на це, журналісти вирішили перевірити фінансові показники компанії, і знайшли дещо дивне: кудись зникли 1,4 мільярда доларів.

Гроші Tesla розчинились у повітрі

Величезна діра виникає, якщо проаналізувати капітальні витрати автовиробника й те, як вони співвідносяться із заявленим зростанням вартості його активів. Згідно зі звітом про рух грошових коштів Tesla, у другій половині 2024 року компанія витратила 6,3 мільярда на "придбання основних засобів, за винятком фінансової оренди, за вирахуванням продажів". Однак у балансі компанії зазначено, що валова вартість основних засобів зросла лише на 4,9 мільярда доларів, що залишає розбіжність у 1,4 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також У Франції спалили 12 машин Tesla, у США в салон компанії кинули коктейль Молотова

Ця новина з'явилася в найгірший для Tesla час, коли розлючені інвестори звинувачують Маска в тому, що він покинув компанію, присвячуючи свій час руйнуванню уряду, роботі в так званому Департаменті ефективності та написанню дурнуватих твітів. Один із головних інвесторів навіть закликав Ілона покинути пост, оскільки, на його думку, мільярдер знищив репутацію компанії.

Насправді цій фінансовій розбіжності можуть бути пояснення. Наприклад, професор бухгалтерського обліку Уортонської школи Лузі Хейл сказав, що Tesla могла, наприклад, продали деякі основні засоби, і невідомо, якою була їхня чиста балансова вартість. Іншими факторами, які могли б пояснити різницю, можуть бути невідомі "операції зі злиття і поглинання та операції з іноземною валютою".

Однак у звітності Tesla не вказано жодних продажів на суму 1,4 мільярда доларів. Тому незрозуміло, як це можна пояснити, якщо тільки не серйозною бухгалтерською помилкою. 1,4 мільярда доларів – це величезне відхилення, яких у Tesla ніколи не було.

Tesla поки що не коментувала звіт Financial Times і навряд чи буде, оскільки останніми роками більшість компаній Маска не спілкуються з журналістами. Директор розігнав відповідні відділи, а на всі листи автоматично відправляється емодзі у вигляді фекалій.