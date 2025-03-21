Деньги Tesla растворились в воздухе

Огромная дыра возникает, если проанализировать капитальные расходы автопроизводителя и то, как они соотносятся с заявленным ростом стоимости его активов. Согласно отчету о движении денежных средств Tesla, во второй половине 2024 года компания потратила 6,3 миллиарда на "приобретение основных средств, за исключением финансовой аренды, за вычетом продаж". Однако в балансе компании указано, что валовая стоимость основных средств выросла лишь на 4,9 миллиарда долларов, что оставляет расхождение в 1,4 миллиарда долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Во Франции сожгли 12 машин Tesla, в США в салон компании бросили коктейль Молотова

Эта новость появилась в худшее для Tesla время, когда разъяренные инвесторы обвиняют Маска в том, что он покинул компанию, посвящая свое время разрушению правительства, работе в так называемом Департаменте эффективности и написанию глупых твитов. Один из главных инвесторов даже призвал Илона покинуть пост, поскольку, по его мнению, миллиардер уничтожил репутацию компании.

На самом деле этому финансовому расхождению могут быть объяснения. Например, профессор бухгалтерского учета Уортонской школы Лузи Хейл сказал, что Tesla могла, например, продали некоторые основные средства, и неизвестно, какой была их чистая балансовая стоимость. Другими факторами, которые могли бы объяснить разницу, могут быть неизвестные "операции по слиянию и поглощению и операции с иностранной валютой".

Однако в отчетности Tesla не указано никаких продаж на сумму 1,4 миллиарда долларов. Поэтому непонятно, как это можно объяснить, если только не серьезной бухгалтерской ошибкой. 1,4 миллиарда долларов – это огромное отклонение, которых у Tesla никогда не было.

Tesla пока что не комментировала отчет Financial Times и вряд ли будет, поскольку в последние годы большинство компаний Маска не общаются с журналистами. Директор разогнал соответствующие отделы, а на все письма автоматически отправляется эмодзи в виде фекалий.