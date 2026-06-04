Старі батареї Waymo отримають нове життя – вони допоможуть живити електромережі

Тисячі акумуляторів із безпілотних електромобілів Waymo можуть отримати друге життя після завершення служби на дорогах. Компанія планує використовувати їх для підтримки електромереж та накопичення відновлюваної енергії.

Компанія Waymo уклала стратегічну угоду з B2U Storage Solutions щодо повторного використання акумуляторів зі свого парку автономних електромобілів. Замість утилізації батареї після завершення автомобільної експлуатації отримають нове призначення – працюватимуть у стаціонарних системах зберігання електроенергії. Про це пише ARStechnica.

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Як батареї роботаксі допоможуть енергосистемі?

Такі системи накопичують надлишки енергії, виробленої сонячними та вітровими електростанціями в періоди низького споживання, а потім віддають її в мережу під час пікових навантажень.

Генеральний директор B2U Фрімен Голл пояснив, що бізнес компанії побудований на отриманні максимальної залишкової цінності з акумуляторів електромобілів після того, як вони вже не підходять для використання в транспорті. Хоча акумулятори поступово втрачають ємність під час експлуатації, це не означає, що вони стають непридатними. Дослідження телематичної компанії Geotab, яке охопило понад 22 700 електромобілів різних моделей, показало, що середня деградація батарей становить близько 2,3% на рік.

Таким чином, навіть через вісім років експлуатації акумулятори зберігають понад 81% своєї початкової ємності. Для електромобіля це вже може бути відчутним зниженням запасу ходу, але для стаціонарного накопичувача енергії такі показники залишаються цілком придатними.

Керівник напрямку сталого розвитку Waymo Адам Ленц зазначив, що компанія регулярно оцінює стан батарей своїх безпілотних автомобілів і за необхідності замінює їх для підтримки максимальної ефективності автопарку. Саме в таких випадках акумулятори можуть бути передані для "другого життя".

Наскільки великий потенціал такого проєкту?

Сьогодні парк Waymo налічує майже 4 000 безпілотних автомобілів. Основу флоту становлять електричні кросовери Jaguar I-Pace з літій-іонними батареями ємністю 90 кіловат-годин. Також компанія почала розгортання роботаксі Ojai від китайського бренду Zeekr, які оснащуються акумуляторами ємністю 93 кіловат-години.

Через особливості роботи автономних таксі їхній пробіг значно перевищує показники звичайних приватних електромобілів. У Waymo підтверджують, що деякі машини вже подолали дистанції, які суттєво перевищують середньостатистичний пробіг споживчих авто.

За словами представників компанії, навіть після природної деградації кожна батарея зберігає значний запас енергії. Якщо врахувати тисячі автомобілів у флоті, загальний потенціал може сягнути сотень мегават-годин додаткових енергетичних потужностей. У B2U вже повідомили, що почали отримувати перші партії акумуляторів від Waymo.

Де використовуватимуть колишні батареї роботаксі?

Першим пунктом прийому стане об'єкт B2U у місті Ланкастер у штаті Каліфорнія. Там уже працює одна з найбільших систем повторного використання акумуляторів електромобілів, яка об'єднує понад 1 300 батарейних модулів.

Після перевірки та підготовки акумулятори використовуватимуться в енергетичних проєктах компанії на території Каліфорнії та Техасу. Серед них є накопичувач енергії ємністю 24 мегават-години в окрузі Бексар у Техасі, який потенційно може підтримувати електромережу для заряджання роботаксі Waymo в Сан-Антоніо.

Замкнений цикл для безпілотного транспорту

У Waymo вважають, що співпраця з B2U створює своєрідний замкнений цикл використання енергії.

Акумулятори, які роками допомагали перевозити пасажирів, після завершення служби в автомобілях продовжать працювати в електромережах тих самих регіонів. Таким чином вони сприятимуть розвитку відновлюваної енергетики та допомагатимуть забезпечувати електроенергією інфраструктуру, від якої залежить робота безпілотного транспорту.

За оцінками Waymo, її повністю електричний автопарк дозволяє уникати приблизно 530 тонн викидів вуглекислого газу на кожні 500 тисяч поїздок, які виконуються щотижня.

Попит на накопичувачі стрімко зростає

Проєкт Waymo та B2U вписується в загальну тенденцію швидкого розвитку ринку накопичення енергії у США.

За даними Асоціації індустрії сонячної енергетики США, у першому кварталі 2026 року в країні було встановлено системи накопичення енергії загальною ємністю 9,7 гігават-години. Це стало найвищим показником за всю історію спостережень і на 32% перевищило результат аналогічного періоду минулого року.

Сьогодні B2U вже керує більш ніж 4 000 акумуляторними блоками від електромобілів, зокрема батареями від Nissan Leaf, які працюють у стаціонарних установках із 2020 року та після приблизно 2 500 циклів заряджання й розряджання залишаються повністю функціональними.

Зростання попиту на накопичувачі означає, що акумулятори з безпілотних автомобілів Waymo можуть стати важливим ресурсом для енергетичної інфраструктури майбутнього.