Автомобільний концерн Stellantis оголосив про значне розширення співпраці з Qualcomm. Нове партнерство передбачає використання платформи Snapdragon Digital Chassis у майбутніх поколіннях автомобілів практично всіх брендів групи. Про це пише Ubergizmo.

Навіщо Stellantis масштабно переходить на AI-платформи?

Йдеться не просто про оновлення мультимедійних систем або цифрових дисплеїв. Компанії планують суттєво модернізувати "електронний мозок" автомобілів, інтегрувавши централізовані системи обробки даних, побудовані на спеціалізованих системах-на-чипі.

Snapdragon Digital Chassis стане частиною програмно-електронної архітектури STLA Brain, яку Stellantis розробляє як основу для наступного покоління машин. Ця система має відповідати за роботу мультимедіа, підключення до мережі, асистентів водія та AI-функцій у реальному часі.

Що отримають автомобілі Jeep, Peugeot і Fiat?

До складу Stellantis входять десятки брендів, серед яких Jeep, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo, Citroën та інші.

Очікується, що нова технологічна база дозволить виробнику швидше впроваджувати сучасні функції у всі моделі одночасно, а не адаптовувати кожну систему окремо для різних брендів.

Одним із головних компонентів стане Snapdragon Ride Pilot – платформа автоматизованого водіння від Qualcomm. Вона підтримує різні рівні допомоги водієві, включно з функціями Level 2+.

Як пише Digitimes, фактично система дозволяє автомобілю частково брати керування на себе за певних умов – наприклад, підтримувати рух у смузі, контролювати дистанцію та забезпечувати "hands-free" режим на окремих ділянках дороги.

У Qualcomm заявляють, що AI-алгоритми повинні зробити водіння безпечнішим та більш інтуїтивним для користувача.

Stellantis хоче здешевити розробку автомобілів

За словами директора з інженерії та технологій Stellantis Неда К'юріка, нова архітектура дозволить масштабувати цифрові функції "з високою швидкістю та ефективністю" одразу між усіма брендами концерну.

Крім технологічної модернізації, співпраця має і стратегічний характер. Компанії підписали лист про наміри щодо інтеграції aiMotive – дочірньої компанії Stellantis, яка займається автономним водінням та симуляціями.

Це означає, що Qualcomm може отримати доступ до власних AI-розробок Stellantis для створення єдиної обчислювальної платформи.

Представник Qualcomm Накул Дуггал назвав нову угоду "важливим переломним моментом". За його словами, стандартизація електронної основи автомобілів дозволить:

скоротити витрати на розробку;

пришвидшити запуск нових функцій;

оновлювати автомобілі через програмне забезпечення;

швидше адаптувати AI-системи під нові моделі.

Останніми роками автомобільна індустрія активно відмовляється від великої кількості окремих електронних блоків на користь централізованих платформ, які працюють подібно до сучасних комп'ютерів або смартфонів.

Такий підхід спрощує оновлення функцій "по повітрю", пришвидшує інтеграцію штучного інтелекту та відкриває шлях до більш автономного транспорту.

Для Stellantis це також спроба наздогнати конкурентів, які вже активно інвестують у власні AI-платформи та програмне забезпечення – зокрема Tesla, Mercedes-Benz і BMW.