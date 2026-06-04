Компания Waymo заключила стратегическое соглашение с B2U Storage Solutions заключила стратегическое соглашение с B2U Storage Solutions по повторному использованию аккумуляторов из своего парка автономных электромобилей. Вместо утилизации батареи после завершения автомобильной эксплуатации получат новое назначение – будут работать в стационарных системах хранения электроэнергии. Об этом пишет ARStechnica.

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Как батареи роботакси помогут энергосистеме?

Такие системы накапливают излишки энергии, произведенной солнечными и ветровыми электростанциями в периоды низкого потребления, а затем отдают ее в сеть во время пиковых нагрузок.

Генеральный директор B2U Фримен Голл объяснил, что бизнес компании построен на извлечении максимальной остаточной ценности из аккумуляторов электромобилей после того, как они уже не подходят для использования в транспорте. Хотя аккумуляторы постепенно теряют емкость во время эксплуатации, это не означает, что они становятся непригодными. Исследование телематической компании Geotab, которое охватило более 22 700 электромобилей различных моделей, показало, что средняя деградация батарей составляет около 2,3% в год.

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Таким образом, даже через восемь лет эксплуатации аккумуляторы сохраняют более 81% своей первоначальной емкости. Для электромобиля это уже может быть ощутимым снижением запаса хода, но для стационарного накопителя энергии такие показатели остаются вполне пригодными.

Руководитель направления устойчивого развития Waymo Адам Ленц отметил, что компания регулярно оценивает состояние батарей своих беспилотных автомобилей и при необходимости заменяет их для поддержания максимальной эффективности автопарка. Именно в таких случаях аккумуляторы могут быть переданы для "второй жизни".

Насколько велик потенциал такого проекта?

Сегодня парк Waymo насчитывает почти 4 000 беспилотных автомобилей. Основу флота составляют электрические кроссоверы Jaguar I-Pace с литий-ионными батареями емкостью 90 киловатт-часов. Также компания начала развертывание роботакси Ojai от китайского бренда Zeekr, которые оснащаются аккумуляторами емкостью 93 киловатт-часа.

Из-за особенностей работы автономных такси их пробег значительно превышает показатели обычных частных электромобилей. В Waymo подтверждают, что некоторые машины уже преодолели дистанции, которые существенно превышают среднестатистический пробег потребительских авто.

По словам представителей компании, даже после естественной деградации каждая батарея сохраняет значительный запас энергии. Если учесть тысячи автомобилей во флоте, общий потенциал может достичь сотен мегаватт-часов дополнительных энергетических мощностей. В B2U уже сообщили, что, что начали получать первые партии аккумуляторов от Waymo.

Где будут использовать бывшие батареи роботакси?

Первым пунктом приема станет объект B2U в городе Ланкастер в штате Калифорния. Там уже работает одна из крупнейших систем повторного использования аккумуляторов электромобилей, которая объединяет более 1 300 батарейных модулей.

После проверки и подготовки аккумуляторы будут использоваться в энергетических проектах компании на территории Калифорнии и Техаса. Среди них есть накопитель энергии емкостью 24 мегаватт-часа в округе Бексар в Техасе, который потенциально может поддерживать электросеть для зарядки роботакси Waymo в Сан-Антонио.

Замкнутый цикл для беспилотного транспорта

В Waymo считают, что сотрудничество с B2U создает своеобразный замкнутый цикл использования энергии.

Аккумуляторы, которые годами помогали перевозить пассажиров, после завершения службы в автомобилях продолжат работать в электросетях тех же регионов. Таким образом они будут способствовать развитию возобновляемой энергетики и помогать обеспечивать электроэнергией инфраструктуру, от которой зависит работа беспилотного транспорта.

По оценкам Waymo, ее полностью электрический автопарк позволяет избегать примерно 530 тонн выбросов углекислого газа на каждые 500 тысяч поездок, которые выполняются еженедельно.

Спрос на накопители стремительно растет

Проект Waymo и B2U вписывается в общую тенденцию быстрого развития рынка накопления энергии в США.

По данным Ассоциации индустрии солнечной индустрии энергетики США, в первом квартале 2026 года в стране было установлено системы накопления энергии общей емкостью 9,7 гигаватт-часа. Это стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений и на 32% превысило результат аналогичного периода прошлого года.

Сегодня B2U уже управляет более чем 4 000 аккумуляторными блоками от электромобилей, в том числе батареями от Nissan Leaf, которые работают в стационарных установках с 2020 года и после примерно 2 500 циклов зарядки и разрядки остаются полностью функциональными.

Рост спроса на накопители означает, что аккумуляторы из беспилотных автомобилей Waymo могут стать важным ресурсом для энергетической инфраструктуры будущего.