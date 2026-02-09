На базовий iPad у 2026 році чекає важливе оновлення

Apple готує оновлення базового iPad, яке може стати одним із перших продуктів компанії у 2026 році. За даними інсайдерів, планшет отримає новий процесор і вперше підтримку Apple Intelligence, що стане ключовою зміною для цієї лінійки.

Apple формує першу хвилю своїх пристроїв на 2026 рік, і серед них очікується оновлений iPad початкового рівня. Компанія планує випустити новий базовий iPad разом з оновленими моделями iPad Air. Про це пише Digital Trends.

Які зміни отримає iPad початкового рівня?

За словами екпсерта Марка Гурмана, значних змін у дизайні чекати не варто, проте нові планшети отримають швидші процесори. Для entry-level iPad це означає перехід на чип Apple A18, тоді як iPad Air, імовірно, оснастять процесором M4.

Саме A18 може вперше відкрити для базового iPad підтримку Apple Intelligence. За інформацією джерела, ця можливість стане однією з ключових складових маркетингової стратегії нового планшета. Поточна модель такого функціоналу не має.

Як пише Bloomberg, окрім процесора, очікується й оновлення оперативної пам'яті. Попередні витоки вказували, що Apple планує збільшити обсяг RAM. Якщо торішній entry-level iPad постачався з чипом A16 та 6 ГБ оперативної пам'яті, то версія 2026 року може отримати A18 у поєднанні з 8 ГБ RAM.

Точну дату анонсу нових iPad компанія поки не розкривала. Водночас, зважаючи на графік запусків минулого року, презентація може відбутися на початку березня. Очікується, що ближче до події з'явиться більше інформації про ціни, доступність і можливі додаткові зміни, окрім внутрішніх оновлень.

Паралельно з новими iPad Apple, за прогнозами, також представить iPhone 17e та оновлені MacBook Pro з процесором M5 у найближчі тижні.