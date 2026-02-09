Через ажіотаж навколо ШІ виник суттєвий дефіцит цього матеріалу, що загрожує зростанням цін на ноутбуки та смартфони. Навіть гіганти рівня Apple змушені особисто домовлятися про поставки, розповідає The Wall Streat Journal.

Як старий виробник шовку став рятівником для Nvidia та Apple?

Матеріал, відомий як T-скло, являє собою полотно з мікроскопічних скляних волокон, які тонші за людську волосину. Його виробництвом займається столітня японська компанія Nittobo, яка починала свою діяльність у 1923 році як виробник шовку та бавовни.

Цікаво! ШІ-індустрія часто залежить від вкрай неочевидних постачальників. Наприклад, харчова компанія Ajinomoto постачає спеціальну плівку для чипів, а деталі для серверних стійок Nvidia виробляє фірма, що спеціалізується на фурнітурі для меблів.



Nittobo виробляє матеріал, який є в кожному смартфоні Apple / Фото Nittobo

Чому T-скло таке важливе?

Сьогодні продукція компанії є критично важливою для пакування передових чипів. Річ у тім, що під час роботи процесори нагріваються майже до 100 градусів Цельсія – температури кипіння води. Спеціальні шари з T-скла запобігають викривленню корпусів мікросхем за таких екстремальних умов.

Хоча принципи створення скловолокна відомі давно, Nittobo володіє унікальними рецептами поєднання матеріалів та методами їхнього плетіння.

Аналітики зазначають, що конкурентам буде вкрай важко наздогнати японську компанію в найближчому майбутньому.

Ця ситуація вже призвела до значного фінансового успіху: минулого року операційний прибуток Nittobo сягнув рекордних 104 мільйонів доларів.

Що відбувається в галузі ШІ?

Бум штучного інтелекту змушує технологічних гігантів буквально полювати на компоненти. Компанії з великими бюджетами, як-от Nvidia, отримують пріоритетний доступ до матеріалів, тоді як виробники споживчої електроніки опиняються в черзі.

Така ситуація змушує Apple відправляти своїх менеджерів безпосередньо в Японію для прямих переговорів, щоб гарантувати наявність ресурсів для виробництва iPhone та Mac, пояснює Nikkei Asia.

Чому ваш наступний iPhone буде суттєво дорожчим?

Наслідки дефіциту T-скла вже відчуваються на ринку. Японський виробник компонентів Resonac підняв ціни на певні товари на понад 30%, а сама Nittobo планує цьогорічне здорожчання на 25% або навіть більше.

Наприклад TomsHardware раніше попереджав про те, що Т-скло може стати наступним великим дефіцитним матеріалом через штучний інтелект, оскільки основні виробники намагаються забезпечити себе критично важливим матеріалом.

Такі витрати виробників, ймовірно, перекладуть на плечі покупців, що відобразиться на вартості нових смартфонів. Додайте до цього зростання цін на пам'ять та інші складові й ви отримаєте ціну майбутнього iPhone (і не лише його), яка буде суттєво вищою попри намагання компанії стримати це зростання.

А що, якщо збільшити виробництво?

Власне Nittobo саме планує поступово збільшувати потужності з кінця цього року. Компанія має на меті потроїти обсяги виробництва T-скла до початку 2028 року, як пише DigiTimes Asia.

Проте менеджмент обирає вкрай обережний підхід, адже побоюється, що нинішній стрімкий попит на ШІ може не зберегтися в довгостроковій перспективі, що призведе до надлишку продукції в майбутньому.