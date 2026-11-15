Російський хостинг Beget зазнав другої потужної кібератаки за останні два тижні

Російський хостинг-провайдер Beget 15 листопада заявив, що знову зазнав масштабного збою під час відновлення систем. Потужність нової DDoS-атаки сягнула 2,1 терабіт на секунду.

У компанії зазначили, що цей напад спрямований на зрив відновлення серверів після попереднього руйнівного злому. Про це пише The Moscow Times.

Загроза масових збоїв у Росії

Через нову атаку представники компанії вже попередили росіян про ймовірні складнощі з доступом до окремих ресурсів. Зокрема, проблеми можуть зачепити роботу платформ Ozon, Wildberries та "Сбербанку".

Судячи з характеру атаки, вона спрямована на порушення наших планів відновлення після інциденту,

– цитують хостинг-провайдера.

До цього масштабна атака на сервери компанії відбулась 2 листопада. Тоді хакери змогли отримати доступ до управління системою та запустили шкідливі скрипти. Про знищення своєї "хмарної" інфраструктури провайдер офіційно оголосив 6 листопада.

Наразі Beget залишається другим за величиною хостингом за кількістю доменів у зоні Рунету. Компанія адмініструє понад 500 тисяч доменних імен, що охоплює майже 14,7% від їхньої загальної кількості в цій зоні.

До слова, раніше російської кібератаки зазнало українське інформаційне агентство "Укрінформ". Тоді хакери розмістили на головній сторінці перекреслений прапор України й проросійські гасла.