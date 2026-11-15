Российский хостинг Beget подвергся второй мощной кибератаке за последние две недели

В компании отметили, что эта атака направлена на срыв восстановления серверов после предыдущего разрушительного взлома. Об этом пишет The Moscow Times.

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В связи с новой атакой представители компании уже предупредили россиян о возможных сложностях с доступом к отдельным ресурсам. В частности, проблемы могут затронуть работу платформ Ozon, Wildberries и "Сбербанка".

Судя по характеру атаки, она направлена на срыв наших планов восстановления после инцидента– цитируют хостинг-провайдера.

До этого масштабная атака на серверы компании произошла 2 ноября. Тогда хакеры смогли получить доступ к управлению системой и запустили вредоносные скрипты. Об уничтожении своей "облачной" инфраструктуры провайдер официально объявил 6 ноября.

В настоящее время Beget остается вторым по величине хостингом по количеству доменов в зоне Рунета. Компания администрирует более 500 тысяч доменных имен, что составляет почти 14,7% от их общего количества в этой зоне.

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К слову, ранее российской кибератаке подвергся сайт сообщило украинское информационное агентство "Укринформ". Тогда хакеры разместили на главной странице перечеркнутый флаг Украины и пророссийские лозунги.