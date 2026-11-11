Закреслений прапор та російські гасла: хакери зламали ресурси Укрінформу

Наразі в агентстві працюють над вирішенням проблеми. Про це повідомили сторінки Укрінформу в соцмережах, а також генеральний директор інформагентства Сергій Череватий у коментарі "Українській правді".

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Які подробиці кібератаки?

У середу, 11 листопада, сайт та соцмережі Укрінформу опинились під кібератакою. Під час злому на головній сторінці медіа з'явився напис ZELENET, зображення з перекресленим державним прапором та посилання на невідомий телеграм-канал.

Увага! У жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями!

Водночас в офіційному акаунті агентства в соцмережі X зловмисники змінили назву профілю та додали в опис проросійські висловлювання.

Ми постійно взаємодіємо з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також із Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України та іншими профільними службами для посилення кіберзахисту й протидії ворожим кіберзагрозам– повідомили в Укрінформі.

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Згодом сайт перевели в режим технічного обслуговування з повідомленням про тимчасові незручності. За словами Сергія Череватого, це вже не перша спроба втручання в роботу інформаційного агентства за останні кілька місяців.

Він також зазначив, що у 2024-2025 роках завдяки допомозі американських партнерів в агентстві встановили нове обладнання. Проте хакери постійно змінюють тактику та залучають технології штучного інтелекту.

Але ворог теж постійно удосконалюється, тому ми намагаємося реагувати якомога швидше– зазначив Череватий.

Сайт "Укрінформу" після атаки / Скриншот 24 Каналу

Російські хакери регулярно намагаються атакувати українські ресурси. Зокрема, ввечері 1 листопада зловмисники намагалися посіяти паніку, коли зламали застосунок "Повітряна тривога". Вони розсилали користувачам неправдиві сповіщення про хімічну та радіаційну небезпеку, вуличні бої та удар "Орєшніком".

Згідно з нещодавнім звітом Microsoft, за перші 6 місяців 2026 року Україна піднялася на третю сходинку в світі за частотою ворожих кіберзагроз. Більше атак у вказаний період зазнали лише Сполучені Штати Америки та Ізраїль.