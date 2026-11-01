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Застосунок "Тривога" зламаний

Данило Жоров
Додаток Тривога зламаний

Застосунок "Тривога" зламаний / Скриншот

Застосунок для сповіщення про повітряну тривогу зламаний. У ньому вперше з'явилось повідомлення про нібито ядерну загрозу.

Застосунок Тривога зламаний. Про це повідомив Сергій Стерненко.

 
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Що відомо про збій?

Близько 22:55 застосунок "Тривога" був зламаний. Водночас у мережі повідомляли про нібито радіаційну та хімічну загрозу у Києві, а також про можливі вуличні бої. Насправді загрози немає.

Увага Імовірно додаток "Повітряна тривога" піддався ворожому впливу. Жодної радіаційної загрози немає,
написали у Повітряних силах.

Збій у роботі застосунку / скриншот 24 Каналу

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