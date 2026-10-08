Тривожна динаміка та глобальний рейтинг

Згідно зі свіжими аналітичними даними, частка України сягнула 4,8% від загальної кількості кібератак на планеті. Для порівняння, лідер списку США акумулював 25,5% інцидентів, а Ізраїль посів другу позицію з показником 7,6%. Про це йдеться у свіжому звіті Microsoft.

Позаду нашої держави опинилися Тайвань із часткою 3,9%, Велика Британія з 3,8% та низка інших технологічно розвинених країн. Ще у 2025 році Україна посідала п'яте місце у світовому переліку, проте за останні дванадцять місяців тиск відчутно зріс, зауважує Суспільне.

Російський приціл та європейський вимір

Аналітики підкреслили, що наша держава залишається одним із головних напрямків для операцій спецслужб Російської Федерації: на Україну припадає 14% усіх державних російських атак. За цим показником нас випереджають лише Сполучені Штати Америки, які прийняли 21% ворожих ударів.

У європейському регіоні за період із липня 2025 по червень 2026 року Україна зафіксувала 42 масштабні інциденти і посіла третє місце після Великої Британії та Німеччини.

Водночас Москва розширює географію агресії: у грудні 2025 року російські хакери атакували енергетичну галузь Польщі через мережеві пристрої, надсилаючи пряме застереження державам, які активно підтримують Україну.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Штучний інтелект і нова тактика цифрової війни

Основними мішенями для зловмисників залишаються органи влади, які приймають 27% ударів, сфера інформаційних технологій із часткою 17%, а також освітні й наукові заклади, що отримують 14% атак.

Особливу тривогу викликає зміна методів проникнення, адже кіберзлочинці дедалі рідше розробляють класичні віруси.

Зловмисники все менше покладаються на спеціально розроблене шкідливе програмне забезпечення і натомість зловживають легальними інструментами, хмарними сервісами та адміністративними функціями. Це ускладнює виявлення, оскільки зловмисна діяльність часто маскується під звичайну поведінку користувачів,

– прокоментував фахівець із кібербезпеки корпорації Microsoft.

Саме проти українських систем у липні 2025 року зловмисники вперше випробували небезпечний клас шкідливого софту LAMEHUG. Цей вірус використовує великі мовні моделі штучного інтелекту, щоб формувати команди керування в реальному часі, знищуючи типові шаблони коду та успішно оминаючи класичні антивірусні бар'єри.

Подібні інциденти також задокументувала команда CERT-UA. Використання генеративних технологій перетворює кібератаки на швидкісні автономні операції.

Штучний інтелект змінює саму суть кібербезпеки. Він скорочує час, обсяг необхідних знань та витрати, потрібні для виявлення та використання вразливостей, водночас надаючи можливість як зловмисникам, так і захисникам діяти з більшою швидкістю, масштабом та автономністю,

– додав експерт Microsoft із цифрового захисту.

Попри безперервний тиск і застосування ворогом новітніх цифрових технологій, експерти радять посилювати захист хмарних середовищ, запроваджувати надійну ідентифікацію та об'єднувати зусилля на міжнародному рівні, щоб ефективно стримувати сучасні кіберзагрози.