Тревожная динамика и глобальный рейтинг

Согласно свежим аналитическим данным, доля Украины достигла 4,8% от общего количества кибератак в мире. Для сравнения: лидер списка – США – набрал 25,5% инцидентов, а Израиль занял второе место с показателем 7,6%. Об этом говорится в свежем отчете Microsoft.

Позади нашей страны оказались Тайвань с долей 3,9%, Великобритания с 3,8% и ряд других технологически развитых стран. Еще в 2025 году Украина занимала пятое место в мировом рейтинге, однако за последние двенадцать месяцев давление ощутимо возросло, отмечает "Суспильне".

Российский прицел и европейское измерение

Аналитики подчеркнули, что наша страна остается одним из главных направлений для операций спецслужб Российской Федерации: на Украину приходится 14% всех российских государственных атак. По этому показателю нас опережают лишь Соединенные Штаты Америки, на долю которых пришлось 21 % вражеских ударов.

В европейском регионе за период с июля 2025 по июнь 2026 года Украина зафиксировала 42 масштабных инцидента и заняла третье место после Великобритании и Германии.

В то же время Москва расширяет географию агрессии: в декабре 2025 года российские хакеры провели атаку на энергетический сектор Польши через сетевые устройства, посылая прямое предупреждение государствам, активно поддерживающим Украину.

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Искусственный интеллект и новая тактика цифровой войны

Основными целями для злоумышленников остаются органы власти, на долю которых приходится 27 % атак, сфера информационных технологий с долей 17 %, а также образовательные и научные учреждения, на долю которых приходится 14 % атак.

Особую тревогу вызывает изменение методов проникновения, ведь киберпреступники все реже разрабатывают классические вирусы.

Злоумышленники все реже полагаются на специально разработанное вредоносное программное обеспечение и вместо этого злоупотребляют легальными инструментами, облачными сервисами и административными функциями. Это затрудняет обнаружение, поскольку злонамеренная деятельность часто маскируется под обычное поведение пользователей,

– прокомментировал специалист по кибербезопасности корпорации Microsoft.

Именно против украинских систем в июле 2025 года злоумышленники впервые опробовали опасный класс вредоносного ПО LAMEHUG. Этот вирус использует большие языковые модели искусственного интеллекта для формирования команд управления в реальном времени, уничтожая типовые шаблоны кода и успешно обходя классические антивирусные барьеры.

Подобные инциденты также зафиксировала команда CERT-UA. Использование генеративных технологий превращает кибератаки в высокоскоростные автономные операции.

Искусственный интеллект меняет саму суть кибербезопасности. Он сокращает время, объем необходимых знаний и затраты, требуемые для обнаружения и использования уязвимостей, одновременно предоставляя возможность как злоумышленникам, так и защитникам действовать с большей скоростью, масштабом и автономностью,

– добавил эксперт Microsoft по цифровой защите.

Несмотря на непрерывное давление и применение противником новейших цифровых технологий, эксперты советуют усиливать защиту облачных сред, внедрять надежную идентификацию и объединять усилия на международном уровне, чтобы эффективно сдерживать современные киберугрозы.