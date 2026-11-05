Злам застосунку "Повітряна тривога": у ЦПД назвали справжню мету Росії

Про це заявив керівник Департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації Іван Сличко в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

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Навіщо росіяни атакували застосунок "Повітряна тривога"?

За його словами, під час атаки 1 листопада користувачі отримували неправдиві сповіщення про радіаційну та хімічну небезпеку, вуличні бої в Києві й ракетну загрозу по всій Україні.

Однак росіянам не вдалося досягти бажаного результату.

Українці переважно спокійно сприйняли повідомлення, а офіційні установи швидко спростували фейки.

Сличко пояснив, що у такий спосіб Росія намагається не лише порушити роботу сервісів, а й посіяти серед людей недовіру та відчуття незахищеності.

Нагадаємо, 1 листопада російські хакери атакували український застосунок "Повітряна тривога".

Через злам сервіс тимчасово припинив працювати, а користувачі почали отримувати неправдиві сповіщення про радіаційну та хімічну небезпеку, вуличні бої в Києві й ракетну загрозу по всій Україні.

2 листопада "Повітряна тривога" знову запрацював.

У Повітряних силах ЗСУ згодом пояснили, чи вплинула кібератака на роботу українських військових.

Також президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна у відповідь атакувала російську систему МНС.