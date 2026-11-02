Чи вплинув злам застосунку "Повітряна тривога" на роботу військових: у ЗСУ пояснили

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Які наслідки зламу застосунку "Повітряна тривога"?

За словами Ігната, хакерська атака не позначилася на роботі українських військових. Повітряні сили та інші складові Сил безпеки й оборони продовжували працювати у штатному режимі.

Він пояснив, що застосунок "Повітряна тривога" є лише додатковим каналом оповіщення і не належить до систем Повітряних сил.

Водночас військові передають його команді перевірену інформацію про загрози, зокрема щодо безпілотників, реактивних дронів і крилатих ракет.

Із балістичними ракетами ситуація складніша, оскільки вони досягають цілей дуже швидко. Через це оперативно передавати попередження про такі загрози через застосунок важко.

Що передувало

1 листопада застосунок "Повітряна тривога" припинив нормально працювати. На його сайті з'явилося повідомлення про повітряну тривогу по всій Україні, а також неправдиві попередження про хімічну загрозу та вуличні бої в Києві.

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Згодом Юрій Ігнат підтвердив, що сервіс зламали, а оприлюднена інформація про загрози не відповідала дійсності.

У Мінцифри на тлі інциденту закликали українців увімкнути екстрені сповіщення на смартфонах. Такі повідомлення надходять навіть тоді, коли телефон перебуває в беззвучному режимі.

За кілька годин після інциденту зазнали зламу цифрові ресурси російського МНС. У десятках регіонів Росії через офіційні канали росіянам розіслали фейкові сповіщення про неминучий ядерний удар.