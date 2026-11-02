Ядерні боєголовки на дронах: систему оповіщення МНС Росії миттєво зламали у відповідь

Усе сталося у ніч з 1 на 2 листопада. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Систему оповіщення МНС Росії миттєво зламали у відповідь: що відомо?

Повідомленнями про це рясніє російський сегмент соціальних мереж, також пресслужба МНС Росії офіційно вже визнала: близько 2 ночі 2 листопада так звана російська єдина державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій зазнала безпрецедентного втручання. У що ж це вилилося?

Одночасно в офіційному додатку відомства, у каналах регіональних оперативних штабів та у національному месенджері "Макс" з'явилися ідентичні публікації – у тексті повідомлення, яке масово розлетілося у мережі, йшлося про те, що по всіх регіонах Росії "запущені ядерні боєголовки на носіях P1-SUN".

Автори розсилки дбайливо закликали місцевих жителів терміново запастися їжею на три тижні та ховатися у свої підвали. Звісно, текст супроводжував відвертий хакерський тролінг, зокрема погроза, що інакше росіянам дещо "порвуть".

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Такі публікації були зафіксовані у каналах МНС у Санкт-Петербурзі, Нижегородській, Тюменській, Тульській, Челябінській та Бєлгородській областях, а також у Пермському і Ставропольському краях та Башкирії, і, ясна річ, у Москві. Особливо напруженою ситуація виявилася у Волгоградській області, де під час кібератаки якраз діяв реальний режим ракетної небезпеки.

Ось такі повідомлення отримували жителі Росії вночі 2 листопада / Фото очевидців

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Злам "Повітряної тривоги": що було відомо раніше?

Масовий злам російських систем оповіщення став класичним прикладом швидкої кібервідповіді, оскільки він відбувся лише за кілька годин після атаки на українську інфраструктуру. Ввечері 1 листопада, приблизно о 22:47, було зламано офіційний український додаток "Повітряна тривога".

Користувачам один за одним почали надходити несподівані повідомлення про радіаційну та хімічну небезпеку, загрозу вуличних боїв у Києві, а також про запуск російської ракети "Орєшнік". Повітряні сили ЗСУ та Центр стратегічних комунікацій підтвердили факт кібератаки та заспокоїли громадян, наголосивши, що жодної реальної загрози не існує.