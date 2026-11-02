Ядерні боєголовки на дронах: систему оповіщення МНС Росії миттєво зламали у відповідь

Систему оповіщення МНС Росії миттєво зламали у відповідь / Колаж 24 Каналу фото AP та очевидців
Хакери зламали ресурси МНС Росії та розіслали жителям десятка регіонів сповіщення про ядерний удар. Ця кібератака стала швидкою відповіддю на злам українського додатка "Повітряна тривога".
Усе сталося у ніч з 1 на 2 листопада. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.
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Систему оповіщення МНС Росії миттєво зламали у відповідь: що відомо?
Повідомленнями про це рясніє російський сегмент соціальних мереж, також пресслужба МНС Росії офіційно вже визнала: близько 2 ночі 2 листопада так звана російська єдина державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій зазнала безпрецедентного втручання. У що ж це вилилося?
Одночасно в офіційному додатку відомства, у каналах регіональних оперативних штабів та у національному месенджері "Макс" з'явилися ідентичні публікації – у тексті повідомлення, яке масово розлетілося у мережі, йшлося про те, що по всіх регіонах Росії "запущені ядерні боєголовки на носіях P1-SUN".
Автори розсилки дбайливо закликали місцевих жителів терміново запастися їжею на три тижні та ховатися у свої підвали. Звісно, текст супроводжував відвертий хакерський тролінг, зокрема погроза, що інакше росіянам дещо "порвуть".
Такі публікації були зафіксовані у каналах МНС у Санкт-Петербурзі, Нижегородській, Тюменській, Тульській, Челябінській та Бєлгородській областях, а також у Пермському і Ставропольському краях та Башкирії, і, ясна річ, у Москві. Особливо напруженою ситуація виявилася у Волгоградській області, де під час кібератаки якраз діяв реальний режим ракетної небезпеки.
Ось такі повідомлення отримували жителі Росії вночі 2 листопада / Фото очевидців
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Злам "Повітряної тривоги": що було відомо раніше?
Масовий злам російських систем оповіщення став класичним прикладом швидкої кібервідповіді, оскільки він відбувся лише за кілька годин після атаки на українську інфраструктуру. Ввечері 1 листопада, приблизно о 22:47, було зламано офіційний український додаток "Повітряна тривога".
Користувачам один за одним почали надходити несподівані повідомлення про радіаційну та хімічну небезпеку, загрозу вуличних боїв у Києві, а також про запуск російської ракети "Орєшнік". Повітряні сили ЗСУ та Центр стратегічних комунікацій підтвердили факт кібератаки та заспокоїли громадян, наголосивши, що жодної реальної загрози не існує.
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