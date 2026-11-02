Ядерные боеголовки на дронах: систему оповещения МЧС России мгновенно взломали в ответ

Все произошло в ночь с 1 на 2 ноября. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

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Систему оповещения МЧС России мгновенно взломали в ответ: что известно?

Сообщениями об этом пестрит российский сегмент социальных сетей, кроме того, пресс-служба МЧС России официально уже признала: около 2 часов ночи 2 ноября так называемая российская единая государственная система предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций подверглась беспрецедентному вмешательству. Чем же это обернулось?

Одновременно в официальном приложении ведомства, в каналах региональных оперативных штабов и в национальном мессенджере "Макс" появились идентичные публикации – в тексте сообщения, которое массово разлетелось по сети, шла речь о том, что по всем регионам России "запущены ядерные боеголовки на носителях P1-SUN".

Авторы рассылки заботливо призвали местных жителей срочно запастись едой на три недели и укрыться в своих подвалах. Конечно, текст сопровождался откровенным хакерским троллингом, в частности угрозой, что в противном случае россиянам кое-что "порвут".

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Такие публикации были зафиксированы в каналах МЧС в Санкт-Петербурге, Нижегородской, Тюменской, Тульской, Челябинской и Белгородской областях, а также в Пермском и Ставропольском краях и Башкирии, и, конечно же, в Москве. Особенно напряженной ситуация оказалась в Волгоградской области, где во время кибератаки как раз действовал реальный режим ракетной опасности.

Вот такие сообщения получали жители России ночью 2 ноября / Фото очевидцев

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Взлом "Воздушной тревоги": что было известно ранее?

Массовый взлом российских систем оповещения стал классическим примером быстрого киберответа, поскольку он произошел всего через несколько часов после атаки на украинскую инфраструктуру. Вечером 1 ноября, примерно в 22:47, было взломано официальное украинское приложение "Воздушная тревога".

Пользователям один за другим начали поступать неожиданные сообщения о радиационной и химической опасности, угрозе уличных боев в Киеве, а также о запуске российской ракеты "Орешник". Воздушные силы ВСУ и Центр стратегических коммуникаций подтвердили факт кибератаки и успокоили граждан, подчеркнув, что никакой реальной угрозы не существует.