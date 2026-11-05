Взлом приложения "Воздушная тревога": в ЦПД назвали истинную цель России

Приложение "Воздушная тревога" некоторое время не работало из-за хакерской атаки / DepositPhotos, иллюстративное
Российские хакеры пытались подорвать доверие украинцев к системе оповещения о воздушной тревоге. Кибератака на приложение "Воздушная тревога" также должна была вызвать панику среди населения.
Об этом заявил руководитель Департамента медиаграмотности Центра по противодействию дезинформации Иван Сличко в эфире телеканала "Мы – Украина".
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Зачем россияне провели атаку на приложение "Воздушная тревога"?
По его словам, во время атаки 1 ноября пользователи получали ложные уведомления о радиационной и химической опасности, уличных боях в Киеве и ракетной угрозе по всей Украине.
Однако россиянам не удалось достичь желаемого результата.
Украинцы в основном спокойно отнеслись к сообщениям, а официальные органы быстро опровергли фейки.
Сличко пояснил, что таким образом Россия пытается не только нарушить работу сервисов, но и посеять среди людей недоверие и чувство незащищенности.
Напомним, 1 ноября российские хакеры атаковали украинское приложение "Воздушная тревога".
Из-за взлома сервис временно перестал работать, а пользователи начали получать ложные уведомления о радиационной и химической опасности, уличных боях в Киеве и ракетной угрозе по всей Украине.
2 ноября "Воздушная тревога" вновь заработал.
В Воздушных силах ВСУ позже объяснили, повлияла ли кибератака на работу украинских военных.
Также президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина в ответ атаковала российскую систему МЧС.
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