Взлом приложения "Воздушная тревога": в ЦПД назвали истинную цель России

Об этом заявил руководитель Департамента медиаграмотности Центра по противодействию дезинформации Иван Сличко в эфире телеканала "Мы – Украина".

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Зачем россияне провели атаку на приложение "Воздушная тревога"?

По его словам, во время атаки 1 ноября пользователи получали ложные уведомления о радиационной и химической опасности, уличных боях в Киеве и ракетной угрозе по всей Украине.

Однако россиянам не удалось достичь желаемого результата.

Украинцы в основном спокойно отнеслись к сообщениям, а официальные органы быстро опровергли фейки.

Сличко пояснил, что таким образом Россия пытается не только нарушить работу сервисов, но и посеять среди людей недоверие и чувство незащищенности.

Напомним, 1 ноября российские хакеры атаковали украинское приложение "Воздушная тревога".

Из-за взлома сервис временно перестал работать, а пользователи начали получать ложные уведомления о радиационной и химической опасности, уличных боях в Киеве и ракетной угрозе по всей Украине.

2 ноября "Воздушная тревога" вновь заработал.

В Воздушных силах ВСУ позже объяснили, повлияла ли кибератака на работу украинских военных.

Также президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина в ответ атаковала российскую систему МЧС.