Зеленский подтвердил взлом российской системы оповещения в ответ на кибератаку

Об этом Владимир Зеленский сообщил в интервью ведущей PBS News Амне Наваз.

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Что известно о кибератаках на системы оповещения?

1 ноября украинские власти сообщили о фейковых предупреждениях, которые поступали пользователям мобильного приложения экстренных оповещений. В сообщениях речь шла о якобы неизбежной ядерной угрозе. Из-за кибератаки работу системы временно приостановили. Впоследствии приложение возобновило работу.

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина атаковала российскую систему экстренных оповещений в ответ на действия Москвы.

Мы лишь отвечаем на их атаки– подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Россия совершила именно кибератаку на украинскую систему. Когда стало ясно, что она была направлена против гражданского населения, Украина решила ответить.

Напомним, в ночь на 2 ноября хакеры взломали ресурсы Министерства чрезвычайных ситуаций России и разослали жителям ряда регионов фейковые сообщения о ядерном ударе. В уведомлениях утверждалось, что по всей России якобы запустили ядерные боеголовки на носителях P1-SUN.

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Людей призывали срочно запастись едой на три недели и укрыться в подвалах. Одинаковые сообщения появились в официальном приложении МЧС, на каналах региональных оперативных штабов и в российском мессенджере "Макс".

Взлом зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Тюменской, Тульской, Челябинской и Белгородской областях, а также в нескольких краях и Башкирии. Особенно напряженной ситуация была в Волгоградской области, где на тот момент существовала реальная ракетная угроза.

В российском МЧС признали, что около двух часов ночи их система предотвращения чрезвычайных ситуаций подверглась взлому.