Маск зробив Starlink безкоштовним для іранців

SpaceX скасувала оплату за супутниковий інтернет Starlink в Ірані на тлі масових протестів і тривалого відключення мережі. Рішення підтвердили правозахисники та джерела, знайомі з роботою сервісу. Влада країни намагається блокувати сигнал і вилучає обладнання.

Компанія SpaceX надала безкоштовний доступ до Starlink в Ірані, де вже кілька днів триває загальнонаціональний інтернет-блекаут. За словами Ахмада Ахмадіана, виконавчого директора американської організації Holistic Resilience, плата за підписку була скасована, тож користувачі з приймачами можуть підключатися без оплати. Цю інформацію також підтвердила людина, обізнана з роботою Starlink, яка попросила не називати її ім'я, оскільки рішення не є публічним. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Інтернету в потягах стане більше – Укрзалізниця розширила перелік маршрутів зі Starlink

Чому Starlink став інструментом впливу під час кризи?

SpaceX не відповіла на запит щодо коментаря.

Ситуація в Ірані вкотре показує, що Starlink перетворився на інструмент м'якої сили як для Ілона Маска, так і для уряду США. Президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців продовжувати протести та раніше звертався до Starlink із проханням допомогти відновити зв'язок. Він заявив журналістам на борту Air Force One, що може зателефонувати Маску, адже той має компанію, яка добре справляється з такими завданнями.

Маск уже не вперше втручається в геополітичні конфлікти через Starlink. Супутниковий інтернет забезпечує зв'язок для цивільних і військових в Україні після повномасштабного вторгнення росії. У січні Starlink також оголосив про безкоштовний широкосмуговий доступ для жителів Венесуели до 3 лютого після дій США щодо президента Ніколаса Мадуро.

Як пише CNN, протести в Ірані різко посилилися за останній тиждень. На вулиці вийшли сотні тисяч людей, які вимагають усунення верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. Активістські групи попереджають, що за більш ніж два тижні насильницьких заворушень могли загинути тисячі людей.

Хоча приймачі Starlink офіційно заборонені в Ірані, багато з них були контрабандою завезені через кордони, попри високі ризики. За оцінкою Ахмадіана, в країні може бути понад 50 тисяч таких пристроїв.

Іранські військові намагаються глушити сигнал Starlink і розшукують користувачів. Про це повідомив Амір Рашиді, директор з цифрових прав правозахисної організації Miaan Group. Державне агентство IRIB News також заявило про вилучення великої партії електронного обладнання, нібито призначеного для шпигунства і диверсій. На оприлюднених кадрах були помітні приймачі Starlink. Рашиді окремо підтвердив, що доступ до сервісу наразі є безкоштовним.

За даними організації NetBlocks, яка відстежує доступність мережі, загальнонаціональне відключення інтернету в Ірані триває вже п'ять днів і залишає мільйони людей без онлайн-сервісів.

Чому SpaceX змінить орбіти тисяч супутників Starlink?

Компанія SpaceX розпочинає масштабну переконфігурацію супутникової мережі Starlink. Упродовж 2026 року приблизно 4400 апаратів перемістять на нижчі орбіти. Це рішення спрямоване на підвищення безпеки у космосі та зменшення ризиків зіткнень із космічним сміттям. Зміна висоти польоту також допоможе значно швидше виводити супутники з експлуатації у разі виникнення несправностей чи втрати керування.

Майкл Ніколс, віцепрезидент SpaceX із розробки Starlink, повідомив про плани знизити робочу висоту супутників із приблизно 550 кілометрів до 480 кілометрів. Основна причина полягає у тому, що на висоті нижче 500 кілометрів знаходиться значно менше об’єктів космічного сміття та запланованих супутникових угруповань. Це суттєво знижує загальну ймовірність зіткнень у міру того, як кількість пристроїв на низькій навколоземній орбіті продовжує стрімко зростати.