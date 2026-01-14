Маск сделал Starlink бесплатным для иранцев

SpaceX отменила оплату за спутниковый интернет Starlink в Иране на фоне массовых протестов и длительного отключения сети. Решение подтвердили правозащитники и источники, знакомые с работой сервиса. Власти страны пытаются блокировать сигнал и изымают оборудование.

Компания SpaceX предоставила бесплатный доступ к Starlink в Иране, где уже несколько дней продолжается общенациональный интернет-блэкаут. По словам Ахмада Ахмадиана, исполнительного директора американской организации Holistic Resilience, плата за подписку была отменена, поэтому пользователи с приемниками могут подключаться без оплаты. Эту информацию также подтвердил человек, знакомый с работой Starlink, который попросил не называть его имя, поскольку решение не является публичным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Почему Starlink стал инструментом влияния во время кризиса?

SpaceX не ответила на запрос о комментарии.

Ситуация в Иране в очередной раз показывает, что Starlink превратился в инструмент мягкой силы как для Илона Маска, так и для правительства США. Президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев продолжать протесты и ранее обращался к Starlink с просьбой помочь восстановить связь. Он заявил журналистам на борту Air Force One, что может позвонить Маску, ведь тот имеет компанию, которая хорошо справляется с такими задачами.

Маск уже не впервые вмешивается в геополитические конфликты через Starlink. Спутниковый интернет обеспечивает связь для гражданских и военных в Украине после полномасштабного вторжения России. В январе Starlink также объявил о бесплатном широкополосном доступе для жителей Венесуэлы до 3 февраля после действий США в отношении президента Николаса Мадуро.

Как пишет CNN, протесты в Иране резко усилились за последнюю неделю. На улицы вышли сотни тысяч людей, которые требуют отстранения верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Активистские группы предупреждают, что за более чем две недели насильственных беспорядков могли погибнуть тысячи людей.

Хотя приемники Starlink официально запрещены в Иране, многие из них были контрабандой завезены через границы, несмотря на высокие риски. По оценке Ахмадиана, в стране может быть более 50 тысяч таких устройств.

Иранские военные пытаются глушить сигнал Starlink и разыскивают пользователей. Об этом сообщил Амир Рашиди, директор по цифровым правам правозащитной организации Miaan Group. Государственное агентство IRIB News также заявило об изъятии крупной партии электронного оборудования, якобы предназначенного для шпионажа и диверсий. На обнародованных кадрах были заметны приемники Starlink. Рашиди отдельно подтвердил, что доступ к сервису в настоящее время является бесплатным.

По данным организации NetBlocks, которая отслеживает доступность сети, общенациональное отключение интернета в Иране длится уже пять дней и оставляет миллионы людей без онлайн-сервисов.

Почему SpaceX изменит орбиты тысяч спутников Starlink?

Компания SpaceX начинает масштабную переконфигурацию спутниковой сети Starlink. В течение 2026 года примерно 4400 аппаратов переместят на более низкие орбиты. Это решение направлено на повышение безопасности в космосе и уменьшение рисков столкновений с космическим мусором. Изменение высоты полета также поможет значительно быстрее выводить спутники из эксплуатации в случае возникновения неисправностей или потери управления.

Майкл Николс, вице-президент SpaceX по разработке Starlink, сообщил о планах снизить рабочую высоту спутников с примерно 550 километров до 480 километров. Основная причина заключается в том, что на высоте ниже 500 километров находится значительно меньше объектов космического мусора и запланированных спутниковых группировок. Это существенно снижает общую вероятность столкновений по мере того, как количество устройств на низкой околоземной орбите продолжает стремительно расти.