Bluetooth може шпигувати за вами – чому експерти радять вимикати його частіше

Bluetooth давно став фоновою частиною повсякденного життя, але його постійна активність може створювати ризики, про які більшість користувачів навіть не замислюється.

Бездротова технологія Bluetooth давно перетворилася на стандарт для сучасної електроніки. Вона використовується в навушниках, смартгодинниках, автомобільних мультимедійних системах та десятках інших пристроїв, які щодня взаємодіють зі смартфонами. Для багатьох користувачів Bluetooth настільки звичний, що залишається активним цілодобово. Про це пише BGR.

Чому варто вимикати Bluetooth, коли він не потрібен?

Однак експерти з кібербезпеки попереджають: така звичка може створювати додаткові загрози для конфіденційності та безпеки особистих даних.

За даними Federal Communications Commission, постійно активний Bluetooth дозволяє потенційним зловмисникам виявляти пристрої, аналізувати попередні підключення та навіть імітувати довірені аксесуари для отримання несанкціонованого доступу.

У Федеральній комісії зі зв'язку США прямо зазначають: "Якщо Bluetooth залишається увімкненим, це дає хакерам змогу дізнатися, до яких інших пристроїв ви раніше підключалися, підробити один із них і отримати доступ до вашого пристрою".

Це створює ризики, подібні до тих, що виникають під час використання незахищених публічних Wi-Fi-мереж. Хоча Bluetooth працює на короткій дистанції та зазвичай вимагає підтвердження з'єднання, це не гарантує абсолютного захисту.

Як працюють Bluetooth-атаки?

Смартфон є особливо привабливою ціллю для зловмисників, адже він містить значний обсяг особистої інформації – від контактів і листування до банківських застосунків та даних про місцеперебування.

Одним із поширених сценаріїв атаки є так зване "спуфінг-з'єднання". У цьому випадку зловмисник маскує свій пристрій під уже знайомий для вашого телефону аксесуар – наприклад, бездротові навушники чи автомобільну систему. Якщо система розпізнає такий сигнал як довірений, це може створити лазівку для подальших маніпуляцій. Ще одна потенційна проблема – відстеження місцеперебування через механізми пошуку пристроїв.

Чим небезпечна функція Fast Pair на Android?

Окрему увагу фахівці звертають на функцію Fast Pair у смартфонах на базі Google Android. Ця система автоматично сканує навколишній простір для пошуку сумісних Bluetooth-пристроїв і прискорює процес підключення. Формально вона має працювати лише з аксесуарами, пов'язаними з обліковим записом користувача.

Як пише Slash Gear, бельгійські дослідники з кібербезпеки виявили вразливість у роботі Fast Pair, яка дозволяє використовувати механізм для захоплення з'єднання та навіть прихованого відстеження. Особливість проблеми полягає в тому, що вона стосується не лише власників Android-смартфонів. Якщо аксесуар підтримує Fast Pair, ризик може поширюватися і на користувачів інших платформ.

Саме тому фахівці рекомендують перевірити налаштування пристрою та вимкнути опцію сканування навколишніх пристроїв у меню керування підключеннями.

Які заходи допоможуть захиститися?

Експерти радять дотримуватися кількох базових правил цифрової безпеки. По-перше, вимикайте Bluetooth, коли він не використовується. Це простий, але ефективний спосіб зменшити поверхню потенційної атаки.

По-друге, після використання орендованого автомобіля або чужого мультимедійного обладнання обов'язково видаляйте збережене сполучення зі смартфона.

По-третє, якщо ваш пристрій підтримує режим прихованого виявлення, активуйте його. Це ускладнить пошук телефону для сторонніх пристроїв. Для власників iPhone можливості налаштування більш обмежені, оскільки система фактично дозволяє лише повністю вмикати або вимикати Bluetooth. Попри певну незручність, повторне підключення аксесуарів зазвичай займає лише кілька секунд. Це невелика плата за додатковий рівень захисту в умовах, коли кіберзагрози стають дедалі витонченішими.