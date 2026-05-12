Беспроводная технология Bluetooth давно превратилась в стандарт для современной электроники. Она используется в наушниках, смарт-часах, автомобильных мультимедийных системах и десятках других устройств, которые ежедневно взаимодействуют со смартфонами. Для многих пользователей Bluetooth настолько привычен, что остается активным круглосуточно. Об этом пишет BGR.

Почему стоит выключать Bluetooth, когда он не нужен?

Однако эксперты по кибербезопасности предупреждают: такая привычка может создавать дополнительные угрозы для конфиденциальности и безопасности личных данных.

По данным Federal Communications Commission, постоянно активный Bluetooth позволяет потенциальным злоумышленникам обнаруживать устройства, анализировать предыдущие подключения и даже имитировать доверенные аксессуары для получения несанкционированного доступа.

В Федеральной комиссии по связи США прямо отмечают: "Если Bluetooth остается включенным, это дает хакерам возможность узнать, к каким другим устройствам вы ранее подключались, подделать один из них и получить доступ к вашему устройству".

Это создает риски, подобные тем, возникающие при использовании незащищенных публичных Wi-Fi-сетей. Хотя Bluetooth работает на короткой дистанции и обычно требует подтверждения соединения, это не гарантирует абсолютной защиты.

Как работают Bluetooth-атаки?

Смартфон является особенно привлекательной целью для злоумышленников, ведь он содержит значительный объем личной информации – от контактов и переписки до банковских приложений и данных о местонахождении.

Одним из распространенных сценариев атаки является так называемое "спуфинг-соединение". В этом случае злоумышленник маскирует свое устройство под уже знакомый для вашего телефона аксессуар – например, беспроводные наушники или автомобильную систему. Если система распознает такой сигнал как доверенный, это может создать лазейку для дальнейших манипуляций. Еще одна потенциальная проблема – отслеживание местонахождения через механизмы поиска устройств.

Чем опасна функция Fast Pair на Android?

Отдельное внимание специалисты обращают на функцию Fast Pair в смартфонах на базе Google Android. Эта система автоматически сканирует окружающее пространство для поиска совместимых Bluetooth-устройств и ускоряет процесс подключения. Формально она должна работать только с аксессуарами, связанными с учетной записью пользователя.

Как пишет Slash Gear, бельгийские исследователи по кибербезопасности обнаружили уязвимость в работе Fast Pair, которая позволяет использовать механизм для захвата соединения и даже скрытого отслеживания. Особенность проблемы заключается в том, что она касается не только владельцев Android-смартфонов. Если аксессуар поддерживает Fast Pair, риск может распространяться и на пользователей других платформ.

Именно поэтому специалисты рекомендуют проверить настройки устройства и отключить опцию сканирования окружающих устройств в меню управления подключениями.

Какие меры помогут защититься?

Эксперты советуют придерживаться нескольких базовых правил цифровой безопасности. Во-первых, выключайте Bluetooth, когда он не используется. Это простой, но эффективный способ уменьшить поверхность потенциальной атаки.

Во-вторых, после использования арендованного автомобиля или чужого мультимедийного оборудования обязательно удаляйте сохраненное сопряжение со смартфона.

В-третьих, если ваше устройство поддерживает режим скрытого обнаружения, активируйте его. Это усложнит поиск телефона для сторонних устройств. Для владельцев iPhone возможности настройки более ограничены, поскольку система фактически позволяет только полностью включать или выключать Bluetooth. Несмотря на определенное неудобство, повторное подключение аксессуаров обычно занимает всего несколько секунд. Это небольшая плата за дополнительный уровень защиты в условиях, когда киберугрозы становятся все более изощренными.