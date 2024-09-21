Судячи з усього, сучасні безпілотні автомобілі – це один гігантський обман

Безпілотні автомобілі – це поточна мрія та мета всієї автомобільної промисловості, допоки вона не придумає собі нову. Ми вже маємо деякі приклади, які можуть пересуватися повністю самостійно – наприклад, таксі Waymo, Zoox, Cruise та кілька інших. Але чи все так безхмарно, як нам малюють? Чи можливо, що ці компанії щось приховують від нас? Експерти переконані, що так воно і є.

Великий обман чи делікатне замовчування

Перегони за створення справжнього безпілотного автомобіля набирають обертів. Стартапи на кшталт уже згаданого Waymo розгортають свої автономні таксі в різних містах США, мільярди доларів вкладаються в нові технології, а компанія Tesla заявляє, що її автомобілі одного дня дійсно зможуть їздити самі по собі й будь-де, а не лише по заздалегідь завченій карті маршрутів. У новому звіті йдеться про те, що насправді потрібно для запуску автономної служби таксі, та як вони працюють на практиці, а не на словах, пише Jalopnik.

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Самокеровані автомобілі вже кілька років працюють у таких містах США, як Сан-Франциско, Каліфорнія, і Фенікс, пропонуючи поїздки по місту без водія. Здебільшого вони орієнтуються за допомогою величезної кількості датчиків і камер на борту, які досліджують навколишнє середовище і працюють з бортовими комп'ютерами, щоб розрахувати найкращий спосіб діяти.

Однак новий звіт New York Times показав, що це не єдиний спосіб пересування автономних транспортних засобів. Насправді компанії, що виробляють безпілотні автомобілі, мають цілу армію інженерів, які допомагають своїм машинам, коли їм це потрібно.

Усередині таких компаній, як Zoox, така людська допомога сприймається як належне. За межами таких компаній мало хто усвідомлює, що автономні транспортні засоби не є повністю автономними,

– пише команда авторів, серед яких Кейд Метц, Джейсон Генрі, Бен Лаффін, Ребекка Ліберман та Івень Лу.

Роками компанії уникали згадок про дистанційну допомогу, яку надають своїм безпілотним автомобілям їхні працівники. Ілюзія повної автономії допомогла привернути увагу до їхніх послуг і заохотити венчурних інвесторів вкладати мільярди доларів, необхідні для створення все більш ефективних автономних транспортних засобів у майбутньому.

Ці інженери не сидять 24/7, спостерігаючи за постійним потоком від кожного самокерованого автомобіля, що працює в США. Замість цього їх викликають, коли автономні транспортні засоби досягають перешкоди або інциденту, на який вони не знають, як відреагувати.

Коли це трапляється, на екрані з'являється відеозображення, яке бачить інженер, а також дані з усіх інших датчиків, розставлених навколо автономного транспортного засобу. Потім вони можуть запропонувати автомобілю спосіб усунути проблему.

Якщо, наприклад, робот-таксі Zoox зіткнеться з будівельною зоною, яку він раніше не бачив, технік в командному центрі отримає попередження — коротке повідомлення в маленькому кольоровому вікні збоку екрану на комп'ютері техніка. Потім, використовуючи комп'ютерну мишку, технік буквально малює лінію на екрані, щоб показати автівці новий маршрут. Чи схоже це на самокерованість? Швидше ні, ніж так.

Ми не повністю контролюємо транспортний засіб. Ми надаємо рекомендації,

– каже 35-річний Марк Дженнінгс, дистанційний технік Zoox.

Усе це звучить так, ніби людський внесок є майже неминучим для автомобілів таких компаній, як Zoox. Що цікаво, компанії не розголошують, скільки інженерів вони наймають, щоб навчити безпілотні автомобілі реагувати на невідомі ситуації. Вони також не кажуть, як часто людей викликають, щоб допомогти автономним таксі.

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.

Ще одна таємниця, про яку всі давно знають

Інша сторона цього питання в тому, що всі ці "безпілотні" автомобілі не були б дійсно безпілотними навіть якби у процес не втручалися люди. Річ у тім, що вони їздять лише в деяких містах і лише на обмеженому переліку вулиць. Звісно, це не одна і навіть не десять вулиць – їх значно більше, але суть у тому, що систему заздалегідь навчають працювати на конкретних маршрутах.

Інженери спочатку проїжджають кожну вулицю, кожен куточок, кожну дорогу, щоб відзняти всі можливі маршрути, повороти, стоянки та шляхи. Після цього складається велика карта й завантажується в пам'ять автомобіля. Тепер він фактично їздить по завчених дорогах. Тому їм і потрібна дорога, коли в тому чи іншому місці починається будівництво чи змінюється вигляд вулиці – машини просто не впізнають те, що бачать перед собою, бо в пам'яті її систем усе в даній точці повинно виглядати інакше.

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Пора перестати сварити Tesla?

Напротивагу всьому, що пропонують Waymo, Zoox, Cruise та інші подібні бренди ми маємо компанію Tesla, яка багато років усе обіцяє й обіцяє повний автопілот, але ніяк його не випустить. Компанія Ілона Маска прагне досягти справжньої безпілотності, яка дозволить автомобілям працювати на будь-яких дорогах, не вивчаючи їх заздалегідь. З таким автопілотом ви могли б поїхати і в місто, і в село, і по віддаленій трасі, де немає населених пунктів, і навіть їхати по бездоріжжю.

Єдине, що потрібно зробити Ілону Маску й компанії Tesla – це перестати ось уже 10 років постійно обіцяти автопілот "до кінця року". В усьому іншому компанію цілком можна зрозуміти – створити систему, яка би враховувала всю різноманітність дорожніх ситуацій, дуже важко.