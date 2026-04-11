Одна з країн вперше у світі запустила безкоштовний мобільний інтернет для всіх
- Південна Корея стане першою країною, яка забезпечить безкоштовний інтернет для всіх мобільних абонентів після вичерпання тарифного трафіку, зі швидкістю 400 кілобітів за секунду.
- Уряд уклав угоду з трьома найбільшими операторами для впровадження цієї системи, яка підвищить цифрову доступність і соціальну рівність.
Південна Корея стане першою країною у світі, яка гарантує всім мобільним абонентам безплатний доступ до інтернету навіть після вичерпання тарифного трафіку. Йдеться про базову швидкість 400 кілобітів за секунду яка дозволить залишатися онлайн у будь-якій ситуації.
Влада пояснює рішення прагненням зробити доступ до мережі базовим цифровим правом. Про це повідомляє The Korea Herald із посиланням на урядовий пресреліз.
Що відомо про безплатний інтернет для всіх?
У Південній Кореї запроваджують нову систему мобільного зв’язку, яка гарантує всім користувачам безкоштовний доступ до інтернету після використання основного пакета даних. Ініціатива робить країну першою у світі з подібною моделлю цифрового доступу для всіх абонентів.
Міністерство науки та інформаційно-комунікаційних технологій Південної Кореї досягло домовленості з трьома найбільшими мобільними операторами країни – SK Telecom, KT та LG Uplus – щодо впровадження базового інтернет-доступу для всіх користувачів.
Після вичерпання оплачених гігабайтів або за відсутності коштів на рахунку абоненти автоматично отримуватимуть доступ до мережі зі швидкістю 400 кілобітів за секунду. Такий рівень швидкості не дозволяє комфортно переглядати відео або користуватися "важкими" вебсервісами, однак є достатнім для роботи месенджерів, навігаційних застосунків та базових онлайн-сервісів.
Уряд Південної Кореї пояснює рішення тим, що доступ до інтернету сьогодні фактично є базовою необхідністю для повсякденного життя. У міністерстві наголошують, що в умовах розвитку цифрових технологій та штучного інтелекту важливо забезпечити громадянам мінімальний рівень підключення до мережі у будь-який момент.
За задумом ініціаторів, нововведення має запобігти ситуаціям повного "інформаційного блекауту", коли користувач залишається без зв’язку після вичерпання тарифу. Влада вважає, що це підвищить цифрову доступність та соціальну рівність серед населення.
Водночас нова система може стати одним із перших кроків до переосмислення мобільного інтернету як базової інфраструктурної послуги, подібної до водопостачання чи електроенергії.
Тим часом у Росії блокують інтернет
У Росії блокування інтернету, зокрема обмеження доступу до окремих сервісів і месенджерів, викликало несподівану суспільну реакцію та перші акції протесту в Москві. Російська влада пояснює такі кроки необхідністю "захисту від атак дронів", однак фактично це призводить до зростання внутрішнього невдоволення.
За словами голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, подібні обмеження можуть лише посилити протестні настрої в російському суспільстві. Він зазначає, що вихід людей на вулиці свідчить про накопичення соціальної напруги та поступове формування запиту на зміни.
Експерт припускає, що надалі кількість таких акцій може збільшуватися, хоча частина з них не потраплятиме у публічний простір через цензуру. Водночас, за його словами, Кремль намагається контролювати інформаційне поле, щоб запобігти масштабуванню протестів. Блокування інтернету особливо впливає на молодше покоління та бізнес-середовище, які найбільше залежать від цифрових сервісів. На цьому тлі в суспільстві посилюється роздратування та недовіра до влади.