Титан повертається: найбільшу білу акулу Атлантики знову побачили біля берегів Флориди

Біла акула на ім'я Contender, яку дослідники називають найбільшою білою акулою, котру коли-небудь бачили в Атлантичному океані, знову з'явилася біля берегів Флориди. Цей хижак вагою 770 кілограмів і довжиною понад 4 метри провів рік у подорожі океаном. Тепер учені сподіваються дізнатися про нього більше.

Як учені відстежували рух гігантської акули?

Восьмирічний самець білої акули був помічений супутниковим передавачем у січні 2025 року неподалік від кордону Флориди та Джорджії. Організація Ocearch, яка займається вивченням океанічних хижаків, встановила на Контендера спеціальний пристрій SPOT, що дозволяє відстежувати переміщення акули в реальному часі ось уже протягом протягом п'яти років, пише Indian Defence Review.

За даними дослідників, акула подолала один із найдовших маршрутів, коли-небудь зафіксованих для білих акул в Атлантиці. Від узбережжя Флориди Контендер попрямував на північ, досягнувши затоки Святого Лаврентія в Канаді, а потім повернувся назад до теплих південних вод біля США. Під час своєї міграції акулу фіксували біля узбережжя Нью-Джерсі, Массачусетсу та Північної Кароліни.



Шлях, який здолав Контендер / Скриншот 24 Каналу

Дані супутникового спостереження показують чітку сезонну закономірність у поведінці хижака. Влітку Контендер рухається на північ у пошуках прохолодніших вод, а взимку повертається на південь, ймовірно, для розмноження або полювання на здобич.

Навіщо слідкують за акулою?

Представники Ocearch зазначають, що інформація, отримана завдяки відстеженню Контендер, допоможе краще зрозуміти міграційні шляхи великих білих акул та їхню поведінку. Особливий інтерес для науковців становить можливість дізнатися більше про репродуктивні звички цих тварин, які досі лишаються однією з найбільших загадок морської біології.

Крістофер Фішер, засновник Ocearch, пояснив, що білі акули рідко спарюються, якщо поблизу є люди, тому вчені змушені збирати інформацію по крихтах. За словами дослідника, наявні дані вказують на те, що найбільшу увагу слід приділяти регіону Флориди та прилеглих південно-східних вод наприкінці зими та на початку весни. Саме в цей період дорослі особини можуть збиратися для розмноження.



Момент, коли дослідники зловили Контендера. Імовірно, в цей час вони причепили до нього маячок для відстеження пересування / Фото Ocearch

Протягом наступних двох-трьох місяців команда Ocearch планує уважно стежити за переміщеннями Контендера, щоб з'ясувати, чи взаємодіє він з іншими відомими акулами, які також були помічені раніше. Серед них – самець Breton та самиця Goodall, яких відстежували в тому самому регіоні. Кожен сигнал від супутникового передавача може стати важливою деталлю головоломки, яка допоможе встановити, чи використовують білі акули певні прибережні зони як місця для зустрічей дорослих особин.

Акули – індикатори стану океану

Великі білі акули, такі як Контендер, є важливими індикаторами здоров'я океану. Моніторинг їхніх переміщень на тисячі кілометрів через різні екосистеми дає цінну інформацію про те, як зміни навколишнього середовища впливають на морських хижаків. Підвищення температури води, зміщення маршрутів міграції здобичі та інші фактори можуть суттєво позначатися на поведінці та виживанні цих тварин.

Фішер підкреслив, що найважливішим питанням є те, чи будуть інші дорослі білі акули, як самці, так і самиці, перебувати в тому ж регіоні в той самий час. Такі зустрічі можуть підтвердити гіпотезу про те, що акули збираються в певних прибережних зонах у передбачувані періоди року.

Команда Ocearch має намір ретельно проаналізувати дані за наступні місяці, поєднуючи супутникове відстеження з біологічним відбором зразків. Це дозволить з'ясувати, чи збігається присутність Контендера у водах Флориди з періодом активної репродуктивної діяльності.