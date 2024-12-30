Забудьте про півтора градуса, бо ШІ каже, що підвищення температури на 3 градуси вже неминуче

Дослідження з використанням штучного інтелекту показує, що регіональне потепління перевищить критичні пороги швидше, ніж очікувалося. У більшості регіонів воно точно вийде за півтора градуса, визначені Паризькою кліматичною угодою як гранична межа. Вразливі регіони, такі як Південна Азія, стикаються зі ще більшими ризиками.

Що на нас чекає

Три науковиці проаналізували дані 10 глобальних кліматичних моделей, використовуючи штучний інтелект для підвищення точності. Їхні висновки вказують на те, що регіональні пороги потепління перевищать критичний поріг у 1,5 градуса до 2040 року. Крім того, очікується, що кілька регіонів перевищать поріг у 3 градуси до 2060 року. Це значно раніше, ніж передбачалося за попередніми оцінками, повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю в Environmental Research Letters. Очікується, що регіони Південної Азії, Середземномор'я, Центральної Європи та частини Африки на південь від Сахари досягнуть цих порогових значень швидше, ніж інші, що посилить ризики для їхніх екосистем та громад.

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У дослідженні, проведеному професоркою Університету штату Колорадо Елізабет Барнс, професоркою Стенфордського університету Ноа Діффенбо та професоркою Швейцарської вищої технічної школи Цюріха Сонею Сеневіратне, було використано передовий підхід трансферного навчання на основі штучного інтелекту, який інтегрує знання з кількох різних кліматичних моделей і спостережень для уточнення попередніх оцінок та надання точніших регіональних прогнозів.

Ось детальніші цифри, які були отримані завдяки цьому трансферному навчанню на основі штучного інтелекту:

34 регіони перевищать поріг у 1,5 градуса до 2040 року.

31 з цих 34 регіонів, як очікується, досягнуть 2 градуси потепління до 2040 року.

26 з цих 34 регіонів, за прогнозами, перевищать 3 градуси потепління до 2060 року.

Наше дослідження підкреслює важливість включення інноваційних методів штучного інтелекту, таких як трансферне навчання, в кліматичне моделювання, щоб потенційно поліпшити регіональні прогнози й надати практичну інформацію для політиків, науковців і громад по всьому світу,

– каже Елізабет Барнс.

Ноа Діффенбо додала: "Важливо зосередитися не лише на глобальному підвищенні температури, але й на конкретних змінах, що відбуваються на місцевому та регіональному рівнях. Визначивши, коли будуть досягнуті регіональні пороги потепління, ми зможемо більш чітко передбачити час конкретних впливів на суспільство та екосистеми. Проблема полягає в тому, що регіональні зміни клімату можуть бути більш невизначеними як через те, що кліматична система є більш зашумленою в менших просторових масштабах, так і через те, що процеси в атмосфері, океані та на поверхні суші створюють невизначеність щодо того, як саме певний регіон реагуватиме на глобальне потепління".