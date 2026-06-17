Український застосунок для оренди житла bird запрацював у Варшаві з ексклюзивними функціями

Команда популярного українського сервісу з пошуку житла розширює свою географію та виходить на ринок Польщі з європейською версією під назвою birb. Новий реліз отримав унікальні функції на базі 3D-мап, яких наразі немає навіть в оригінальному застосунку.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу порталу новобудов "ЛУН".

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Які унікальні функції отримала польська версія?

В основі роботи застосунку лежить технологія агрегації даних. Спеціальні алгоритми автоматично збирають, аналізують та об'єднують оголошення з десятків різних сайтів у єдину зручну базу.

Засновник bird Арсеній Фещенко розповів, що запуск у Варшаві планували давно, адже там живе багато українців, а ринок оренди надзвичайно перевантажений. Спеціально для польської столиці розробники створили функції, яких поки немає навіть в оригінальному українському застосунку:

деталізовані 3D-моделі визначних споруд на мапі;

пошук житла за часом доїзду до роботи;

більш детальні характеристики в оголошеннях.

Згодом усі ці нововведення обіцяють перенести й в українську версію застосунку.

Скільки коштує користування та на яких смартфонах працює?

Бізнес-модель застосунку передбачає платну підписку, яка потрібна для перегляду прямих контактів власників оголошень.

Зверніть увагу! Для українців у Польщі розробники підготували спеціальну пропозицію – безкоштовний доступ до повного функціонала застосунку на три місяці.

Наразі польська версія birb доступна виключно для користувачів операційної системи iOS. Команда планує ретельно проаналізувати перші відгуки, допрацювати продукт і згодом випустити версію для Android.

Варшава стала вже другим закордонним містом для українського стартапу. Першим у 2022 році став Лондон. Про намір вийти на польський ринок розробники повідомляли ще у березні 2023 року.