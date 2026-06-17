Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу портала новостроек "ЛУН".

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Какие уникальные функции получила польская версия?

В основе работы приложения лежит технология агрегации данных. Специальные алгоритмы автоматически собирают, анализируют и объединяют объявления с десятков различных сайтов в единую удобную базу.

Основатель bird Арсений Фещенко рассказал, что запуск в Варшаве планировали давно, ведь там проживает много украинцев, а рынок аренды чрезвычайно перегружен. Специально для польской столицы разработчики создали функции, которых пока нет даже в оригинальном украинском приложении:

детализированные 3D-модели достопримечательностей на карте;

поиск жилья по времени доезда до работы;

более подробные характеристики в объявлениях.

Впоследствии все эти нововведения обещают перенести и в украинскую версию приложения.

Сколько стоит пользование и на каких смартфонах работает приложение?

Бизнес-модель приложения предусматривает платную подписку, необходимую для просмотра прямых контактов владельцев объявлений.

Обратите внимание! Для украинцев в Польше разработчики подготовили специальное предложение — бесплатный доступ ко всему функционалу приложения на три месяца.

На данный момент польская версия birb доступна исключительно для пользователей операционной системы iOS. Команда планирует тщательно проанализировать первые отзывы, доработать продукт и впоследствии выпустить версию для Android.

Варшава стала уже вторым зарубежным городом для украинского стартапа. Первым в 2022 году стал Лондон. О намерении выйти на польский рынок разработчики сообщали еще в марте 2023 года.