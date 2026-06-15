Після презентації iOS 27 на WWDC 2026 здавалося, що Apple розкрила всі ключові нововведення майбутньої операційної системи. Проте журналіст Bloomberg Марк Гурман стверджує, що компанія навмисно не показала щонайменше три функції, які вже працюють у внутрішніх тестових версіях програмного забезпечення. Про це пише Mac rumors.

Дивіться також Siri може стати частково платною, як і весь Apple Intelligence

Які функції Apple поки не показала користувачам?

За його словами, усі три можливості активні на пристроях співробітників Apple та можуть бути представлені публічно пізніше – або в одному з наступних оновлень, або разом із новими моделями пристроїв.

Згідно з інформацією Гурмана, користувачі отримають можливість самостійно змінювати розташування елементів керування у верхній частині інтерфейсу. Фактично кнопки та параметри працюватимуть як віджети, які можна буде додавати або прибирати залежно від потреб.

Серед доступних елементів можуть бути:

спалах;

експозиція;

таймер;

налаштування глибини різкості;

фотостилі;

вибір роздільної здатності знімків.

Інсайдер припускає, що Apple могла відкласти запуск функції до релізу iPhone 18 Pro, який, за чутками, отримає найбільше оновлення камер за останні кілька років.

Siri може навчитися працювати з різними ШІ-чатботами

Найбільш помітною відсутністю на WWDC стала система Extensions для Siri.

Ця функція дозволить інтегрувати в екосистему Apple сторонні ШІ-сервіси, а не обмежуватися лише ChatGPT. Зокрема, новий механізм має працювати з Siri, Apple Intelligence, Writing Tools та Image Playground.

За даними Гурмана, підтримка Extensions уже присутня в першій бета-версії iOS 27 для розробників. У системі навіть є приховані налаштування та окремий розділ App Store, які наразі просто не активовані для користувачів.

За інформацією Bloomberg, компанія обговорювала новий механізм інтеграції з кількома провідними розробниками штучного інтелекту.

Серед них: OpenAI; Anthropic; Google.

Для підключення до Siri такі сервіси повинні будуть отримати спеціальний дозвіл від Apple. Наразі користувачі бета-версій iOS 27 і macOS Golden Gate можуть побачити перемикач між Siri та ChatGPT. У майбутньому цей список може поповнитися новими чатботами та ШІ-помічниками.

Чому Apple не анонсувала функцію на WWDC?

Марк Гурман називає одразу кілька можливих причин.

По-перше, надто активна демонстрація сумісності зі сторонніми ШІ могла послабити позицію Apple у суперечках із європейськими регуляторами. По-друге, підтримка великої кількості чатботів могла відвернути увагу від власних розробок компанії та оновленої Siri.

Також не виключено, що Apple не захотіла створювати додаткові ризики через юридичні питання з OpenAI або ще більше ускладнювати комунікацію щодо використання сторонніх моделей штучного інтелекту.

Новий циферблат для Apple Watch теж доведеться почекати

Ще однією функцією, яку очікували побачити на WWDC, став новий циферблат для Apple Watch.

Раніше Гурман повідомляв, що watchOS 27 отримає новий варіант інтерфейсу, натхненний дизайном Modular Ultra, який зараз доступний лише власникам Apple Watch Ultra.

Йшлося про спрощену версію цього циферблата для ширшого кола моделей Apple Watch. Тепер журналіст припускає, що Apple вирішила приберегти новинку до осінньої презентації нових годинників.

Коли можуть з'явитися приховані функції?

Офіційно Apple не підтверджувала існування жодної з цих розробок. Проте той факт, що окремі елементи вже присутні в бета-версіях системи, свідчить про високий ступінь готовності функцій.

Найімовірніше, компанія використовує поетапний підхід до запуску новинок. Це дозволяє уникнути перевантаження презентацій, а також прив'язати окремі можливості до майбутніх моделей iPhone та Apple Watch.

Якщо інформація Марка Гурмана підтвердиться, користувачі екосистеми Apple можуть отримати значно більше нововведень в iOS 27 і watchOS 27, ніж було показано на WWDC 2026.