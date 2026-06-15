Чи стане інтелект Siri розкішшю для обраних?

На конференції WWDC 2026 компанія Apple нарешті презентувала iOS 27, де головною зіркою стала повністю переосмислена Siri. Після років відставання від конкурентів розробники перетворили асистента на сучасний інструмент, здатний підтримувати природний діалог та розуміти те, що відбувається на екрані смартфона. Про це пише видання Macworld.

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Попри значний прогрес, нова ера штучного інтелекту в екосистемі Apple може принести із собою зміну бізнес-моделі. Наразі технологічний гігант намагається довести користувачам, що його ШІ вартий уваги, проте висока вартість утримання серверів для обробки складних запитів і генеративного контенту змушує компанію замислитися над монетизацією. Аналітики припускають, що Apple розділить функції Siri на безкоштовні та преміальні.

Базові можливості, такі як керування пристроєм та персональний контекст, що обробляється безпосередньо на смартфоні, залишаться безплатними.

Водночас складніші завдання, що потребують значних обчислювальних потужностей (розширені бесіди, доступ до глибоких досліджень і створення зображень), можуть отримати ліміти, вважає Марк Гурман з Bloomberg. Після їхнього вичерпання користувачам, імовірно, доведеться оформлювати окрему передплату.

Це цілком логічно, адже Gemini, який лежить в основі Siri AI, має обмеження для безплатних користувачів. Марно було сподіватися, що Apple буде платити Google зі своєї кишені, щоб її користувачі могли користуватися просунутими перевагами ШІ. Це б вдарило й по самій Google, адже навіщо тоді купувати підписку, якщо можна просто користуватися Gemini в Siri.

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Нові функції, нові можливості

Оновлена Siri тепер має "екранну обізнаність". Це означає, що асистент бачить те саме, що й ви. Якщо вам надіслали адресу в месенджері, можна просто попросити Siri зберегти її в контакти, не копіюючи текст вручну. Або, читаючи статтю, ви можете ставити уточнювальні запитання щодо її змісту.

Компанія також виправила давні проблеми з логікою: якщо раніше Siri на запит знайти найближчий японський ресторан могла прокласти маршрут довжиною 8851,4 кілометра до самої Японії, то тепер вона розуміє реальний контекст місця перебування користувача.

Крім того, Siri отримала власний застосунок, де з нею можна спілкуватися текстом, як із популярними чат-ботами на кшталт ChatGPT. Система синхронізує історію запитів через iCloud, дозволяючи почати діалог на iPhone і продовжити його на iPad чи Mac.

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Siri повинна вивести Apple з кризи

Поява Siri AI допомогла Apple вийти з кризи інновацій, у якій компанія перебувала останні кілька років. Окрім Siri, iOS 27 пропонує оновлений інструментарій Image Playground для створення реалістичних зображень і шпалер, а також функцію Clean Up у Photos, яка ефективно видаляє зайві об'єкти з кадрів.

Цікаво, що код нової операційної системи вже містить натяки на майбутнє апаратне забезпечення: розробники знайшли згадки про гнучкий iPhone під кодовою назвою V68 та MacBook із сенсорним екраном.

Хоча перші бета-версії iOS 27 ще містять помилки – іноді Siri повільно обробляє запити або втрачає історію діалогів – до офіційного релізу восени компанія планує виправити ці недоліки. Це критично важливо для успіху майбутніх пристроїв, оскільки саме якісне програмне забезпечення має стати головним стимулом для користувачів оновити свої девайси.