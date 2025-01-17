Американці масово вчать китайську в Duolingo на тлі заборони TikTok і переходу в RedNote

Є щось незбагненне у тому, що американці готові дарувати свої дані будь-яким диктаторським режимам, лиш би не давати їх власним компаніям, таким як Meta чи Google. Після того, як стало зрозуміло, що TikTok таки припинить роботу, люди кинулися шукати альтернативу, знайшовши її у ще одному китайському смітті під назвою RedNote. Одна біда: нових користувачів він зустрічає зовсім не англійською мовою.

Що таке RedNote

Для початку варто нагадати, що взагалі таке RedNote. Ми вже писали про це розгорнутий матеріал, з яким ви можете ознайомитись за цим посиланням, але якщо коротко, то це застосунок з аналогічними до TikTok функціями, схожий на нього своїм відеоконтентом і вертикальною прокруткою, але він також надає функції вітрини товарів та онлайн-магазину. Сервіс розроблений у Китаї компанією, котра сама раніше заявила, що має зв'язки з місцевим комуністичним урядом, а це означає, що всі дані користувачів перебувають у руках партії, пише 24 Канал.

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У додатку також знайшли численну цензуру: ви не зможете там відшукати інформацію про події на площі Тяньаньмень, колишнього президента Ху Цзіньтао, якого не любить Сі Цзіньпін, а також низку інших цензурованих тем. Натомість вас із задоволенням закидають хвалебним контентом про Сі Цзіньпіна, а якщо ви порушите якісь правила, наприклад, назвете Тайвань незалежною країною, заявите про "вільний Тибет", згадаєте про концтабори, де тримають тисячі уйгурів, скажете, що "COVID прийшов з Китаю" чи що "Мао заморив голодом 45 мільйонів китайців", очікуйте на дуже швидкий бан.

Що стосується банів, то цей застосунок вельми щедрий на них. У мережі можна знайти безліч публікацій, в яких американці скаржаться на блокування, хоча вони ще не встигли нічого зробити. Система блокує їх або відразу, або через деякий час, або після якихось конкретних дій. В одному з випадків користувачка опублікувала відео з сумкою, на якій було вишито прапор Тайваню. Результат не забарився.

Нарешті, оригінальна назва RedNote китайською звучить як "Xiaohongshu", а перекладається як "маленька червона книжка", що є прямим посиланням на збірник цитат Мао Цзедуна, який виходив у червоній палітурці.

Здається, доказів достатньо? Американські користувачі вважають, що ні.

Усі вчать китайську мову

Якщо ви встановите RedNote, чого ми не рекомендуємо робити, то відразу ж побачите, що він за замовчуванням відкривається китайською мовою. Як у самому додатку, так і в TikTok уже є багато відео з інструкціями, як змінити мову в налаштуваннях. Однак, схоже, не всі бачили ці настанови.

Крім того, більша частина контенту в додатку створюється китайською мовою, оскільки ним користується близько 300 мільйонів китайців і лише менше мільйона англомовних людей. Це означає, що американці, які не мають такої поширеної практики вивчати іноземні мови, як люди поза межами США, просто не розуміють, про що йдеться у відео.

Судячи з усього, саме це спонукало так званих "біженців з TikTok" почати вивчати китайську мову. За даними Duolingo, кількість нових користувачів, які вивчають китайську в США, зросла приблизно на 216% порівняно з аналогічним періодом минулого року, причому різкий сплеск припав на середину січня, коли почався ріст RedNote. Крім того, компанія повідомляє, що в опитуванні на тему "Звідки ви дізналися про нас", на яке новим користувачам пропонують відповісти, спостерігається відповідний сплеск кількості людей, які обирають "TikTok" у якості відповіді.

Duolingo не стала втрачати можливість, щоб додатково прорекламувати себе, а тому розмістила відео в TikTok, рекламуючи використання свого додатка для вивчення китайської мови. У короткому відео було показано талісман компанії — зелену сову. Вона прямує в аеропорт, щоб відправитися до Китаю. Текст на екрані говорить: "Я, тому що я краще переїду до Китаю і вивчатиму китайську мову на Duolingo". Наразі відео має понад півмільйона вподобань. Інше нещодавнє відео, присвячене вивченню фраз китайської мови для "біженців TikTok", набрало понад 620 000 вподобань.

Згідно з даними компанії Appfigures, яка займається аналітикою додатків, споживчий попит на мовні курси Duolingo також вплинув на кількість встановлених додатків. Фірма повідомляє, що кількість завантажень додатка Duolingo в США зросла на 36% як у App Store, так і в Google Play.

Тиждень тому Duolingo посідав 40 місце в рейтингах "Найкращі додатки" (без ігор) та "Найкращий загальний рейтинг" (з іграми).

в рейтингах "Найкращі додатки" (без ігор) та "Найкращий загальний рейтинг" (з іграми). Станом на зараз, він займає 22 місце в загальному рейтингу і 20 місце в рейтингу найкращих додатків.

Нагадаємо, власник TikTok, компанія ByteDance, має час лише до 19 січня, щоб продати свої американські активи й запобігти блокуванню сервісу в США. Але китайський розробник уже заявив, що радше закриє все і вийде з ринку, ніж продасть американський офіс. Чутки тим часом стверджують, що китайський уряд, який має вплив у цьому питанні, обговорює можливість продажу Ілону Маску, з яким влада Китаю перебуває у хороших стосунках.