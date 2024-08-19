Осетровий супермісяць 2024: коли та як спостерігати унікальне явище

У понеділок, 19 серпня, усі любителі спостерігати за нічним небом матимуть нагоду побачити перший блакитний супермісяць 2024 року. Цей повний Місяць, відомий також як Осетровий Місяць, є третім за літо й обіцяє стати приголомшливим небесним видовищем.

Чому Місяць Осетровий?

Блакитний Місяць також називають Осетровим на честь осетрових риб. Це явище так прозвали американські індіанці, адже саме в серпні найкращий час ловити осетрів, які населяють Великі озера, інформує Техно 24.

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Це буде перший блакитний супермісяць цього року і третій повний місяць після літнього сонцестояння 20 червня. А спостерігати повню можна з 18 по 20 серпня.

Попередні повні місяці цього літа спостерігалися

NASA зазначає, що блакитні Місяці будь-якого типу – рідкісне явище, яке трапляється раз на два-три роки. Останні такі події відбулися у жовтні 2020 року та серпні 2021 року, а наступний очікується в травні 2027 року.

Блакитний Місяць справді блакитний?

Насправді ні. Сезонний Блакитний Місяць – це третій повний місяць у сезоні, який має чотири повні місяці. Це традиційне визначення Блакитного Місяця, і саме такий Місяць ми побачимо 19 серпня.

Цікаві факти про супермісяць 19 серпня

Повний супермісяць – це найбільший і найяскравіший повний місяць року, який виглядає приблизно на 30% яскравішим і на 14% більшим, ніж зазвичай. Найкращий час для спостереження цієї події – одразу після заходу сонця, коли Місяць піднімається над горизонтом, створюючи особливо вражаюче видовище.

До речі, саме над горизонтом Місяць здаватиметься вам суттєво більшим. Ця ілюзія сприйняття пов'язана з тим, як працює наш мозок. Насправді ж все просто – Місяць виглядає набагато більшим біля горизонту, ніж коли він високо в небі.

Явище "супермісяця" має таку назву через найближче розташування супутника до Землі. В ці моменти він він досягає найближчої точки своєї орбіти (перигею), яка перебуває на відстані близько 363 711 кілометрів.

Термін "супермісяць" був вперше введений астрологом Річардом Нолле в 1979 році, як "повний місяць, який відбувається, коли Місяць перебуває в межах 90% свого найближчого зближення з Землею". Насправді неозброєним оком досить важко помітити різницю, якщо тільки ви не досвідчений спостерігач.

Найбільші супермісяці можна спостерігати взимку. Тоді Земля перебуває найближче до Сонця (а саме в грудні). Відтак гравітація Сонця притягує і Місяць ближче до планети.

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Осетровий Місяць дає унікальну можливість астрономам-аматорам і випадковим спостерігачам стати свідками рідкісного і красивого астрономічного явища. Обов'язково подивіться на небо в ніч на 19 серпня, щоб побачити це чудове видовище.