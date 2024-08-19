Осетровое суперлуние 2024: когда и как наблюдать уникальное явление

В понедельник, 19 августа, все любители наблюдать за ночным небом будут иметь возможность увидеть первое голубое суперлуние 2024 года. Это полнолуние, известное также как Осетровая Луна, является третьим за лето и обещает стать потрясающим небесным зрелищем.

Почему Луна Осетровая?

Голубую Луну также называют Осетровой в честь осетровых рыб. Это явление так прозвали американские индейцы, ведь именно в августе лучшее время ловить осетров, которые населяют Великие озера, информирует Техно 24.

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Это будет первое голубое суперлуние в этом году и третье полнолуние после летнего солнцестояния 20 июня. А наблюдать полнолуние можно с 18 по 20 августа.

Предыдущие полнолуния этим летом наблюдались

NASA отмечает, что голубые Луны любого типа – редкое явление, которое случается раз в два-три года. Последние такие события произошли в октябре 2020 года и августе 2021 года, а следующее ожидается в мае 2027 года.

Голубая Луна действительно голубая?

На самом деле нет. Сезонная Голубая Луна – это третье полнолуние в сезоне, который имеет четыре полнолуния. Это традиционное определение Голубой Луны, и именно такую Луну мы увидим 19 августа.

Интересные факты о суперлунии 19 августа

Полное суперлуние – это самое большое и самое яркое полнолуние года, которое выглядит примерно на 30% ярче и на 14% больше, чем обычно. Лучшее время для наблюдения этого события – сразу после захода солнца, когда Луна поднимается над горизонтом, создавая особенно впечатляющее зрелище.

Кстати, именно над горизонтом Луна будет казаться вам существенно больше. Эта иллюзия восприятия связана с тем, как работает наш мозг. На самом же деле все просто – Луна выглядит гораздо больше у горизонта, чем когда она высоко в небе.

Явление "суперлуния" имеет такое название из-за ближайшего расположения спутника к Земле. В эти моменты он он он достигает ближайшей точки своей орбиты (перигея), которая находится на расстоянии около 363 711 километров.

Термин "суперлуние" был впервые введен астрологом Ричардом Нолле в 1979 году, как "полнолуние, которое происходит, когда Луна находится в пределах 90% своего ближайшего сближения с Землей". На самом деле невооруженным глазом довольно трудно заметить разницу, если только вы не опытный наблюдатель.

Самые большие суперлуния можно наблюдать зимой. Тогда Земля находится ближе всего к Солнцу (а именно в декабре). Поэтому гравитация Солнца притягивает и Луну ближе к планете.

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Осетровая Луна дает уникальную возможность астрономам-любителям и случайным наблюдателям стать свидетелями редкого и красивого астрономического явления. Обязательно посмотрите на небо в ночь на 19 августа, чтобы увидеть это чудесное зрелище.