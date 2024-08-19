Блакитний супермісяць зійшов над містами України – неперевершені фото та відео

19 серпня українці можуть побачити Блакитний супермісяць або Осетровий супермісяць. Це вже третій повний місяць після літнього сонцестояння 20 червня та перший Блакитний супермісяць цього року.

Гарні небесні явища завжди привертають увагу, тож у мережі вже з'явилися перші фото повні. 24 Канал зібрав найкращі.

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Блакитний супермісяць 2024 над Україною у фотографіях

Цікаво, що Блакитний місяць насправді не блакитний. Це просто термін, який позначає третій повний місяць у сезоні, який має чотири повні місяці.

Попри те, що в столиці багато вогнів, вони не заважають милуватися фантастичним місяцем / Фото з київських пабліків

Блакитний Місяць також називають Осетровим. Тут усе просто – ця назва на честь осетрових риб. У серпні найкраще ловити осетрів, які населяють Великі озера у США, тож індіанці так поетично назвали небесне явище. І це більше відповідає кольору світила.

Помітно, що місяць напрочуд яскравий / Фото Суспільне

Також над горизонтом він здається значно більшим, та це ілюзія.

Блакитний Супермісяць у Чернігові: дивіться відео

Повний супермісяць – це найбільший і найяскравіший повний місяць року, який є приблизно на 30% яскравішим і на 14% більшим, ніж зазвичай.



Зблизька такий місяць узагалі нагадує Сонце / Фото Суспільне

Звісно, найгарніше милуватися місяцем над морем, зокрема в Одесі.

Ось іще декілька фото та відео з Одеси.

Блакитні місяці досить рідкісні. Тож наступного разу ми побачимо це явище аж у травні 2027 року.