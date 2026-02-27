Джек Дорсі скоротив половину працівників своєї компанії: чому його стартап все ще успішний

Співзасновник Twitter Джек Дорсі оголосив про масштабні скорочення у своїй компанії Block. Понад 4 тисячі працівників втратять роботу, а загальна чисельність штату зменшиться майже наполовину. Ринок відреагував різким зростанням акцій.

Джек Дорсі оголосив, що Block, яка керує сервісами Square, Cash App та Tidal, скоротить понад 4 000 співробітників. Це майже половина глобального штату: компанія зменшиться з більш ніж 10 000 працівників до менш ніж 6 000. Про це пише Techcrunch.

Дивіться також ChatGPT налякав українку сплутавши USB-донгл від мишки з прихованою камерою

Чому Block скорочує майже половину працівників?

Інвестори сприйняли новину позитивно – акції Block підскочили більш ніж на 24% під час післябіржових торгів.

Це не перший гучний приклад такого масштабу. У листопаді 2022 року Elon Musk після придбання Twitter скоротив близько 50% персоналу компанії. Тоді це рішення суттєво сколихнуло Кремнієву долину та змінило уявлення про межі радикальних дій CEO.

Дорсі опинився у незвичній ролі спостерігача – він зберіг приблизно 2,4% частки в Twitter, конвертувавши її в акції компанії після поглинання, яка згодом була перейменована на X.

Стосунки між Дорсі та Маском неодноразово змінювалися – від публічної підтримки до критики і знову до схвальних заяв. Дорсі підтримав угоду з купівлі Twitter, але згодом заявив, що Маску варто було відмовитися від неї. Він також допоміг запустити Bluesky, а згодом залишив її раду директорів і назвав X "технологією свободи". Обидва підприємці активно підтримують Bitcoin – у балансах Block і Tesla зберігається ця криптовалюта.

Дорсі пояснив нинішні скорочення як стратегічний і навіть "емпатичний" крок, а не вимушену фінансову реакцію. Він написав, що повторні хвилі звільнень руйнують мораль, фокус і довіру клієнтів та акціонерів. За його словами, протягом року більшість компаній опиняться у подібній ситуації, тож краще діяти на власних умовах, ніж реагувати постфактум.

Фінансовий директор Block Аміта Ахуджа заявила, що скорочення дозволять компанії рухатися швидше завдяки меншим, але висококваліфікованим командам, які активніше використовують AI для автоматизації процесів.

Працівники у США отримають компенсаційний пакет: 20 тижнів зарплати плюс по одному тижню за кожен рік роботи, нарахування акцій до кінця травня, шість місяців медичного страхування, корпоративні пристрої та 5 000 доларів на перехідний період. Для співробітників за межами США обіцяють аналогічну підтримку з урахуванням місцевого законодавства.

Як пише Business insider, Block не єдина компанія, яка пояснює масові скорочення впливом штучного інтелекту. Salesforce та Amazon також оголошували масштабні звільнення, посилаючись на зростання ефективності завдяки AI. Водночас нещодавній звіт Forrester Research поставив під сумнів, чи справді AI є головною причиною звільнень, припустивши, що значна частина рішень може мати фінансове підґрунтя.

Скорочення у Block можуть стати сигналом для всієї індустрії: великі технологічні компанії переходять до моделі менших команд із ширшим використанням автоматизації. І цей тренд, за словами Дорсі, лише набирає обертів.