Ілон Маск огидно помстився власнику Cybertruck, який критикував пікап Tesla в інтернеті

На початку липня ми розповіли історію блогера Lamar MK, який обожнює електромобілі Tesla, зокрема й Cybertruck. Він знімає про це відео й веде сторінку в соцмережі Ілона Маска, яка тепер називається X. У попередній історії йшлося про те, що його пікап дуже швидко зламався, а екземпляр, який видали на заміну, вийшов з ладу майже відразу після нього. Схоже, главі компанії не сподобалися ці історії.

Нові проблеми

Будучи блогером, який публікує контент на різних платформах, Ламару важливі перегляди й залученість його підписників. На превеликий жаль, у руках Маска перебуває найбільший важіль тиску, який можна собі уявити в цьому плані – він володіє соцмережею X і робить у ній буквально все, що йому заманеться. Наприклад, накладає тіньовий бан, в один момент урізаючи перегляди до мінімуму, пише Futurism.

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За словами блогера, відео, які він завантажує в X останнім часом, не просто ігноруються алгоритмами, які підкидають публікації в стрічки рекомендацій, а й навіть не показуються його підписникам.

Як автор оригінального контенту, я публікую свої відео на різних платформах соціальних мереж і постійно отримую тисячі переглядів. Однак, коли я публікую той самий контент на X, він ледве набирає 100 переглядів,

– написав Lamar MK на своїй сторінці.

Варто зазначити, що зараз на нього підписані 1 722 людини, а його публікації збирають іноді навіть менше 100 переглядів. Наприклад, відео, в якому він розповідає про "дивні звуки під час оновлення" Cybertruck, зібрало всього 155 переглядів. При цьому якщо перевірити його публікації до липня, можна знайти багато твітів, які при очевидно меншій кількості підписників спокійно набирали по 2000 переглядів і більше, залучаючи коментаторів та збираючи вподобання.

Автор продовжує: "Тим часом є акаунти, які відверто крадуть контент з інших платформ, репостять його без жодних змін чи додавання цінності й отримують тисячі та мільйони переглядів. Що ще гірше, ці акаунти часто не вказують авторів, а замість цього приховують згадку в коментарі, яку мало хто помічає. Враховуючи цю ситуацію, я ставлю під сумнів цінність моєї преміум-підписки, оскільки вона, схоже, не сприяє збільшенню кількості переглядів моїх дописів".

Ламар, який має трохи більше 15 000 підписників на YouTube і десятки тисяч переглядів, каже, що його контент "добре працює на інших платформах, тож проблема не в якості чи привабливості відео".

Що цікаво, автор спочатку жодним чином не припускає, що потрапив під тіньовий бан, а всю провину скидає на проблеми підписки, згадуючи, що деякі ретвіти збирають мільйони переглядів, віддаючи весь прибуток "репостеру", тоді як оригінальна публікація не збирає нічого – ні переглядів, ні грошей, якими компанія віднедавна ділиться з авторами. Лише в наступній публікації, де блогер порівнює охоплення в інстаграмі, у якому має менше підписників, ніж на X, але збирає тисячі й мільйони переглядів на Reels, Ламар пише:

Або все гаразд, або на мене наклали тіньовий бан, щоб я не мав тут ніякого охоплення,

– зазначив він.

Lamar MK має довгий послужний список, у якому він коливається між обожнюванням свого Cybertruck і скаргами на те, що виробник електромобілів відмовляється допомогти йому, коли його пікап ламається. Але він продовжує вести соцмережі про автівки Tesla й вихваляти їх, паралельно критикуючи.

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Ілон Маск і його улюблені тіньові бани

Українцям, а особливо тим, які висвітлюють новини, коментують події на фронті й проводять збори грошей, добре відома проблема тіньових банів. Ілон Маск купив Twitter уже під час повномасштабного вторгнення й почав змінювати його алгоритми. Дуже швидко користувачі помітили значне падіння активності. Це стало ще більш помітно, коли Маск зробив аналітику переглядів більш доступною, вивівши відповідну піктограму прямо під публікації. Облікові записи, які мають тисячі підписників, можуть отримувати всього кількасот переглядів на публікаціях.

У квітні 2023 року хтось злив алгоритм рекомендацій Twitter перед тим, як компанія сама збиралася його розкрити. У рядках коду дуже швидко знайшли Україну, яка згадувалась поряд із такими забороненими темами як насилля та мова ненависті, шахрайство і токсичні висловлювання. Війна в алгоритмі була названа "українською кризою" й промаркована міткою "Space Safety Label", яке змушує соцмережу знижувати певний контент у видачі в стрічці.

У червні того ж року ми публікували інший матеріал, у якому йшлося про те, що соцмережа приховує українців та їхні публікації від користувачів з інших країн. По-перше, у той момент ви не змогли б знайти в пошуку ключові слова, пов'язані з війною. По-друге, акаунти, які писали про війну, отримали позначку "чутливий контент" і платформа почала автоматично закривати їхні зображення під розмиту заглушку й приховувати саму сторінку від усіх, хто не прибрав відповідну галочку в налаштуваннях. Видаленими з пошуку виявилися волонтери, активісти, військові та блогери. Серед сторінок, які виявили в себе тіньовий бан були навіть Довженко-Центр та сторінка Ukrainian Art History.

Маск, який за останні роки зробив дуже багато проросійських заяв, фактично ізолював Україну в своєрідній інфобульбашці, де дописи українців не можуть бачити не лише іноземці, а й навіть самі українці – навіть ті, хто підписався на відповідні заблоковані сторінки.

Ламар одягнув рожеві окуляри

Коли хтось у коментарях припустив, що X може блокувати акаунти, які виставляють Tesla в поганому світлі, Ламар спробував згладити ситуацію:

Я особисто уникаю обзивати людей з поваги, але водночас я активно просуваю Tesla і Cybertruck, що, чесно кажучи, змушує мене відчувати себе трохи збентеженим. Здається, я їм не подобаюся, лол. Може, я просто занадто чесний,

– написав він.

Користувачі Reddit не розділяють такого підходу до проблеми й публікують на форумі скриншоти твітів Ламара, зазначаючи, що той "повільно розуміє, що Ілон Маск наклав на його сторінку тіньовий бан".