Дивіться як блогер знущається з нового iPad Pro, знищуючи його в тесті на міцність

Цьогорічні iPad Pro на процесорі M4 є найтоншим продуктом Apple в історії, що робить його більш вразливим до пошкоджень. Компанія спробувала підвищити жорсткість конструкції, застосувавши спеціальний захисний елемент у центрі. Але чи вистачило цього, щоб вберегти великий планшет від провалу в тесті на згинання?

Цього року компанія Apple випустила планшет у двох варіаціях – з екранами на 11 і 13 дюймів, пише 24 Канал. Маючи товщину 5,3 міліметра, 11-дюймовий iPad Pro насправді товщий за 13-дюймову версію, що ускладнює його згинання. І дійсно, забігаючи наперед, меншу версію виявилося важче зігнути, ніж варіант з великим екраном.

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На каналі ютубера JerryRigEverything вийшло два окремі відео. У першому він тестує на міцність M4 iPad Pro з екраном на 13 дюймів, а в другому – 11-дюймовий планшет Apple.

Подряпини

Варто зазначити, що тести, які він провів багато в чому відрізнялися. Але одним із основних була перевірка стійкості екрана до подряпин. Такі випробування відбуваються за допомогою спеціальних інструментів різної твердості. Дряпаючи кожним із них по екрану, можна визначити ступінь захисту.

Різниця між обома версіями виявилась досить значущою. Якщо перші помітні подряпини на дорожчій версії з'явилися на рівні 6, то дешевша версія пошкодилась уже на четвертому. При цьому на третьому рівні твердості з'являлися сліди, схожі на пісок, які потім легко стиралися ганчіркою для чищення, яка йде в комплекті з пристроями. Той же ефект спостерігався при стробі подряпати екран ключем, шурупом, смартфоном iPhone та монетою. Але канцелярський ніж виявився міцнішим.

Бокові грані та задня кришка подряпалися металевою пластиною та ножем дуже легко в обох варіантах.

Згинання

Наступним були спроби згинання.

M4 iPad Pro з екраном на 13 дюймів спочатку не піддався на тиск, поки автор каналу намагався переламати пристрій у горизонтальному положенні планшета. Однак коли він повернув його вертикально, корпус разом зі склом зламався біля основи, розійшовшись тріщинами по всьому екрану .

. У випадку 11- дюймової версії ситуація була ідентичною в горизонтальному положенні, але у вертикальному планшет зламався лише з другої спроби й при значно більшій прикладеній силі.

Висновок

Таким чином менша версія виявилась міцнішою в плані корпусу, але її скло на екрані більш схильне до подряпин. Враховуючи, що планшети не носяться в кармані й зазвичай мають чохли, це навряд чи стане великою проблемою для користувачів.