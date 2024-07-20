Старий іржавий літак Елвіса Преслі перетворили на чудовий ретро-кемпер

Після того, як старий приватний літак Елвіса Преслі роками покривався іржею просто неба, зацікавлений покупець придбав його, щоб перетворити на розкішний кемпер своєї мрії. Дивіться, що в нього вийшло.

Від літака до кемпера

Елвіс Преслі мав чималу колекцію автомобілів, включаючи Cadillac Fleetwood 1974 року, De Tomaso Pantera та Stutz Blackhawk. У нього також був приватний літак 1962 року, який іржавів кілька десятиліть, поки YouTube-блогер не врятував його зі звалища металобрухту. Але замість того, щоб повернути його в небо, з нього вирішили зробити чудовий ретро-кемпер для походів.

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Ютубер, про якого мова, — Джиммі Вебб, ведучий каналу Jimmy's World, який створює авіаційний контент.

Літак, як стверджується, провів понад 30 років у Нью-Мексико, де був покинути без двигунів і будь-якого управління в кабіні пілота. Купивши його за 260 000 доларів, Вебб почав вивчати, що потрібно для того, щоб знову підняти його в повітря, але виявив, що багато деталей, необхідних для цього, просто більше не виробляються. Таким чином, зробити його придатним до польотів було важким, якщо не неможливим, завданням.

Тож блогер швидко змінив свої плани й почав новий проєкт. Для початку він відрубав хвіст літака й зняв його крила, щоб перевезти фюзеляж до майстерні. Весь процес він задокументував у ролику для свого каналу.

Як літак перетворювався на кемпер: відео

Після того, як фюзеляж літака доставили, Вебб встановив його на старе шасі будинку на колесах, щоб новий літак/автофургон знову міг рухатися на власній тязі.

Далі робота перемістилася всередину: разом із командою новий власник колишнього літака повністю випотрошив внутрішню частину. Вони почали з передньої зони, відремонтувавши прогнилу кабіну й замінивши всі елементи керування літаком, які ще залишалися там, на деталі, характерні для управління будинком на колесах, залишивши при цьому характерний для авіації дизайн, як, наприклад, штурвал на місці керма.

Інтер'єр

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Варто зазначити, що, хоча тепер всю цю конструкцію і називають "кемпером", всередині немає типових для цього виду транспорту елементів. Новий власник залишив інтер'єр в майже такому ж вигляді, в якому він був при Елвісі, з поправкою, звісно ж, на прибирання, яке знадобилося після років, проведених у пустелі.

Тут зберігся оригінальний телевізор, який встановив легендарний співак, а також червона оксамитова оббивка, яку він замовив для крісел і дивану. Повноцінного ліжка немає. Імовірно, немає й таких типових для кемперів речей, як кухня, або нам просто цього не показали.



Старий літак тепер став будинком на колесах / Скриншот з відео Jimmy’s World

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Що далі

Літак буде представлений у всій своїй красі на виставці EAA AirVenture Oshkosh 2024 року, яка триватиме з 22 по 28 липня. Після цього немає жодних планів щодо його кінцевого призначення. Як повідомляється, Вебб розглядав можливість віддати своє творіння до музею, але йому також подобається ідея подорожувати в ньому країною, щоб люди могли побачити його творіння на власні очі.