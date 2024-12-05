Китай заблокував OnlyFans

Уряд Китаю посилив контроль над інтернет-простором, офіційно заблокувавши доступ до популярної платформи OnlyFans. Це рішення стало частиною масштабної кампанії проти "західного впливу" та контенту, який, на думку влади, загрожує суспільним цінностям і моралі країни.

Чому OnlyFans потрапив під заборону?

Влада Китаю офіційно заблокувала доступ до платформи OnlyFans, поклавши край будь-яким обхідним шляхам, якими раніше користувалися мешканці країни. Це рішення є частиною послідовної політики Пекіна щодо посилення контролю над цифровим простором та обмеження іноземного впливу, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Китайські регулятори назвали сервіс символом "західного морального занепаду" та "корумпованим західним сміттям", що підриває суспільні цінності. Заборона подається як крок для захисту національної культури та соціального порядку від "духовного забруднення". Варто зазначити, що порнографія, з якою традиційно асоціюється OnlyFans, у Китаї є незаконною, а уряд дотримується політики нульової толерантності до контенту для дорослих.

Цікаво, що остаточному блокуванню передував короткий період, коли сайт несподівано став доступним без використання VPN. Ця подія викликала жваве обговорення в китайських соціальних мережах, як-от Weibo. Деякі користувачі жартували, що це може бути новим рішенням проблеми безробіття серед молоді, яке в жовтні сягало 17.1%.

Однак цей короткий період доступу швидко закінчився. Тепер для входу на платформу потрібні VPN-сервіси, використання яких у Китаї пов'язане з юридичними ризиками. Блокування вплинуло не лише на творців контенту для дорослих, але й на тих, хто публікував матеріали на тему фітнесу чи музики.

В цілому заборона OnlyFans продовжує загальну тенденцію блокування в Китаї великих західних платформ, серед яких Facebook, Instagram та YouTube.