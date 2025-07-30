У Росії все частіше блокують сайти або ж повністю вимикають інтернет – то під приводом репетиції параду, то задля захисту від українських дронів, то через інші причини. Однак цього разу головний регулятор мережевого простору "Роскомнадзор" заблокував доступ навіть до сервісу Speedtest американської компанії Ookla, хоча він не поширює новини чи іншу схожу інформацію. Як це пояснили?

Чому Росія заборонила Speedtest?

Таке рішення пояснили необхідністю захистити російський інтернет від потенційних "загроз для безпеки російського інтернету". Депутат Держдуми Антон Немкін стверджує, що сервіс збирав технічну інформацію про російські мережі, яка може зацікавити західні спецслужби, пише 24 Канал з посиланням на видання "Економічна правда" з посиланням на російські джерела.

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Системи типу Speedtest дійсно дозволяють отримати інформацію про конфігурацію мереж зв'язку, обладнання, навантаження та пропускну здатність. Ці дані згодом можуть використовуватися для організації адресних DDoS-атак. Замість заблокованого сервісу Speedtest росіянам порекомендували користуватися вітчизняним аналогом "ПроСеть", за створенням якого стоїть Центр моніторингу та управління мережами зв'язку. Цей же орган відповідає за блокування іноземного контенту на території Росії.

Блокування Speedtest збіглося з масштабними перебоями в інтернеті по всій Росії. За даними "Економічної правди", збої фіксуються у 77 регіонах РФ, зокрема в Примор'ї, Сахаліні та Камчатці. Невідомо, чи пов'язані ці дві події.

Найцікавіше, що це вже не перший конфлікт компанії з російською владою – раніше Ookla оштрафували спочатку на 1 мільйон рублів за відмову локалізувати персональні дані російських користувачів, а потім повторно ще на 6 мільйонів рублів за повторну відмову.

Що таке Speedtest?

Speedtest – це сервіс, який надає безкоштовний аналіз показників продуктивності інтернет-з'єднання. Сьогодні він є найпопулярнішим засобом для тестування швидкості інтернету у світі, адже станом на лютий 2024 року за його допомогою було проведено понад 52.3 мільярда тестів.

Speedtest вимірює швидкість між вашим пристроєм і сервером компанії. Процес тестування відбувається у кілька етапів:

Вибір сервера та пінг.

Тестування швидкості завантаження даних – як швидко ви можете отримувати дані з інтернету.

Тестування швидкості відвантаження даних – як швидко ви можете надсилати дані в інтернет.

Обчислення результатів.

Speedtest щодня проводить понад 11 мільйонів унікальних тестів. Він використовує понад 16 000 географічно розподілених серверів по всьому світу. Але в Росії, судячи з усього, немає жодного.