Telegram у Росії повністю заблокують: коли месенджер можуть вимкнути

У Росії планують повністю заблокувати Telegram вже весною 2026 року через "системні порушення законодавства". Наразі користувачі вже стикаються з обмеженнями у роботі дзвінків та завантаженні медіафайлів. "Роскомнадзор" офіційно підтвердив запровадження поступових заходів проти месенджера, що може призвести до остаточного припинення його роботи на території країни.

Наразі з повідомлень російських ЗМІ, як от 360.ru, які послилаються на телеграм канали, відомо, що месенджер можуть повністю заблокувати вже 1 квітня 2026 року.

Чому російська влада вирішила заборонити популярний месенджер?

Основними претензіями до Telegram стали "ігнорування вимог щодо видалення забороненого контенту" та "відсутність належного захисту персональних даних росіян". Після цих звинувачень "Роскомнадзор" почав обмеження роботи Telegram, яке викликало невдоволення громадян Росії.

Також російські відомства закидають платформі використання її сервісів шахраями та терористами. Загальна сума штрафів, накладених на компанію за ці порушення, вже перевищила 29,6 мільйона рублів.

Проблеми з доступом почалися ще 9 лютого, коли користувачі по всій Росії почали масово скаржитися на несправність дзвінків та неможливість завантажити медіа.

Намагаючись уникнути повної заборони, Telegram 15 лютого провів екстрену модерацію, заблокувавши понад 235 тисяч каналів. Проте російські депутати вважають такі кроки недостатніми, а джерела в профільних відомствах вказують на підготовку до тотального блокування месенджера вже цієї весни.

Як "блокували" Telegram у Росії?

Блокування Telegram в Росії не новина. Сьогодні це вже можна назвати народною розвагою, адже месенджер постійно піддається критиці і різного роду обмеженням до моменту, коли спеслужби Росії та Павєл Дуров не домовляються і все повертається до нормальної роботи.

Початок масштабного "конфлікту" було закладено у квітні 2018 року, коли Таганський суд Москви виніс рішення про негайне блокування месенджера через відмову Павла Дурова надати ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів. Роскомнадзор обрав тактику "килимового бомбардування собі ж під ноги", заблокувавши мільйони IP-адрес Amazon, Google та Microsoft, які сервіс використовував для обходу обмежень.

Це спричинило масові збої в роботі сотень сторонніх ресурсів – від онлайн-ігор до сайтів державних відомств, проте сам Telegram продовжував працювати у більшості користувачів завдяки push-повідомленням та постійній зміні адрес. Зрештою, у червні 2020 року обмеження було офіційно знято після того, як команда месенджера висловила готовність співпрацювати у питаннях боротьби з тероризмом та екстремізмом.

Нова хвиля тиску почалася 13 серпня 2025 року, коли регулятор перейшов від блокування до тактики "послідовного обмеження" функціоналу. Цього разу під удар потрапили аудіо- та відеодзвінки, що офіційно пояснювалося боротьбою з мошенництвом та вербуванням громадян у терористичні організації.

На відміну від 2018 року, російська влада використала значно ефективнішу систему DPI (Deep Packet Inspection), яка дозволяє виявляти та сповільнювати конкретні типи трафіку за їхніми сигнатурами на рівні всієї мережі, що зробило обхід обмежень набагато складнішим завданням.

У жовтні-листопаді 2025 року у Росії посилили заходи, ініціювавши "часткове обмеження" роботи месенджера під час масових збоїв 21 – 22 жовтня. Наступним кроком стала спроба зупинити приріст аудиторії: від російських операторів зажадали припинити передачу SMS-повідомлень та дзвінків для авторизації нових користувачів.

Ця стратегія була спрямована на те, щоб змусити громадян переходити до новоствореного національного месенджера Max, особливо на тлі остаточного блокування WhatsApp у листопаді того ж року.

Те, що відбувається зараз, можна назвати черговим суттєвим погіршенням стосунків між месенджером та російською владою, яке вплинуло на роботу платформи. Попри критику з боку окремих російських депутатів та самого Дурова, який наголошує на важливості вільної конкуренції, месенджер наразі перебуває у стані постійної технічної деградації, залишаючись при цьому останнім великим "іноземним" сервісом такого типу в країні.