Проблема не в обладнанні: Google відреагував на перебої в роботі YouTube в Росії

Напередодні користувачі YouTube в Росії зіткнулися зі значними перебоями в роботі сервісу. Проблеми торкнулися низки користувачів по усій країні. У мережі люди скаржилися на складнощі з доступом до сайту аж до повної зупинки потокового відео.

У Росії збої в роботі YouTube спробували пояснити застарілим обладнанням компанії Google, через яке вона не може належно кешувати дані, повідомляє Техно 24.

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Google заперечила ці заяви і наголосила, що проблеми в Росії "не є наслідком будь-яких технічних проблем" з їхнього боку.

Ми знаємо, що деякі люди не можуть отримати доступ до YouTube в Росії. Це не є результатом будь-яких технічних проблем або дій з нашого боку,

– зазначили в компанії.

Блокування YouTube в Росії

Очевидно, що влада Росії намагається заблокувати роботу YouTube в країні. Вони вдаються до так званого "сповільнення роботи" сервісу, яке раніше вже було застосовано щодо Twitter (тепер X) та Telegram.

Технічні дані під час збою вказували на швидкість з'єднання приблизно 322 Кбіт/с, а значення буферизації дорівнювали нулю. Для порівняння, у липні за аналогічних умов буферизація відео з роздільною здатністю 1080p тривала щонайменше 50 секунд. Швидкість з'єднання з сервісом неухильно знижувалася, впавши з 8,5 Мбіт/с 25 липня до 918 Кбіт/с 30 липня.