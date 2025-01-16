Blue Origin вперше запустила важку ракету New Glenn, однак не все пішло за планом

Компанія Blue Origin здійснила перший успішний запуск важкої ракети New Glenn, яка має стати конкурентом Falcon Heavy від SpaceX. Сам запуск пройшов вдало, однак перший ступінь посадити не вдалося.

16 січня 2025 року об 11:03 за київським часом компанія Blue Origin, заснована Джеффом Безосом, вперше запустила в космос нову важку ракету New Glenn, повідомляє 24 Канал з посиланням на Blue Origin. Запуск відбувся зі стартового майданчика у Флориді, а ракета вивела на орбіту експериментальний вантаж.

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Деталі першого польоту New Glenn

Після старту компанія підтвердила успішне відокремлення другого ступеня ракети разом із вантажем. Цього разу вантажем став стенд керуючих модулів майбутнього космічного апарата Blue Ring Pathfinder, який залишився з'єднаним із другим ступенем.

На його основі інженери Blue Origin тестуватимуть системи зв’язку та загальне управління. У майбутньому Blue Ring використовуватиметься як орбітальний буксир для доставки вантажів замовників на задані орбіти та обслуговування інших місій.

Другий ступінь New Glenn здатний доставляти до 45 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту (LEO), тоді як апарат Blue Ring зможе транспортувати до 3 тонн корисного навантаження.

Для порівняння, Falcon Heavy від SpaceX може виводити на LEO до 64 тонн вантажу. Обидві ракети змагатимуться за комерційні замовлення на запуск важких вантажів у космос.

Запуск New Glenn – дивіться відео:

Невдала спроба посадки першого ступеня

Перший ступінь New Glenn є багаторазовим і розрахований на 25 запусків. Під час дебютного польоту компанія намагалася здійснити посадку першого ступеня на автономну платформу Jacklyn в Атлантичному океані, яку назвали на честь матері Джеффа Безоса. Ракета успішно активувала три двигуни під час повернення в атмосферу, але здійснити посадку не вдалося.

Посадки першого ступеня не сталося, але ми були близькі до цього,

— заявив представник Blue Origin.

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За його словами, компанія зібрала велику кількість важливих даних. Успішна посадка була б несподіванкою, адже Blue Origin неодноразово наголошувала перед запуском, що це була вторинна мета, яка навряд чи буде досягнута під час першої місії NG-1.