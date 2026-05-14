Blue Origin готує астронавтів до висадки на Місяць – вони тренуватимуться на макеті модуля

У Космічному центрі Джонсона NASA з'явився новий елемент підготовки до майбутніх польотів на Місяць. Поруч із тренувальною капсулою Orion встановили повнорозмірний макет місячного посадкового модуля Blue Moon, який має стати частиною програми Artemis.

Тренування проходитимуть у комплексі Space Vehicle Mockup Facility – саме там встановили макет місячного посадкового апарата Blue Moon Mark 2 від компанії Blue Origin, повідомляє Space.com.

Як NASA готуватиме астронавтів?

Новий макет встановили поруч із тренувальним модулем корабля Orion, де екіпаж місії Artemis II вже понад рік відпрацьовував сценарії польоту навколо Місяця. Тепер астронавти зможуть переходити безпосередньо з капсули Orion до місячного посадкового модуля, відпрацьовуючи повний цикл місії, як розповіли в NASA.

Макет посадкового модуля Blue Moon MK2 / Фото NASA

Blue Moon MK2 – один із двох посадкових апаратів, які NASA обрала за програмою Human Landing System. Другим є SpaceX Starship від SpaceX. Обидва проєкти мають критичне значення для повернення людей на поверхню Місяця та створення там довготривалої присутності.

Попри затримки у розробці, саме Blue Origin першою інтегрувала повнорозмірний тренувальний макет посадкового модуля на території NASA. Раніше астронавти тестували лише окремі елементи Starship на об'єктах SpaceX – зокрема внутрішній простір корабля та гігантський ліфт, який має опускати екіпаж із висоти приблизно 52 метрів до поверхні Місяця.

Апарати Blue Origin та SpaceX на Місяці у порівнянні з модулем Apollo / Рендер NASA

Для порівняння, Blue Moon MK2 матиме висоту близько 16 метрів, а кабіна екіпажу розташовуватиметься значно нижче – майже біля основи апарата. Це має суттєво спростити посадку та висадку астронавтів.

За словами адміністратора NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman), місію Artemis III наразі планують не раніше кінця 2027 року. У цій експедиції чотири астронавти на борту Orion вирушать на навколоземну орбіту, де відпрацьовуватимуть стикування з місячними посадковими системами та перевірятимуть системи життєзабезпечення й зв'язку.

Втім, сама висадка на Місяць тепер орієнтовно запланована на 2028 рік – у межах Artemis 4 NASA також не виключає ще одну експедицію того ж року в рамках Artemis 5.

Перед цим Blue Origin і SpaceX мають виконати низку складних технічних вимог. Обидва апарати повинні навчитися не лише сідати на Місяць, а й повертати екіпаж назад на орбіту без відокремлення частини конструкції, як це було за часів програми Apollo. Такий підхід NASA вважає непридатним для довготривалої експлуатації Місяця.

Для реалізації одноетапної посадки та повернення знадобляться багаторазові дозаправки на орбіті й тривале зберігання кріогенного палива в космосі. Жодна з цих технологій поки що не була повноцінно продемонстрована в реальних умовах.

NASA саме розпочала підготовку до місії Artemis 3, в рамках якої будуть проведені ці випробування. Ракету SLS вже почали збирати всередині гігантської будівлі Vehicle Assembly Building у Флориді.

Крім того, NASA вимагає провести успішні безпілотні польоти обох систем на Місяць до отримання дозволу на транспортування людей.

Яким буде Blue Moon MK2?

Поточний макет Blue Moon у Г'юстоні ще не є остаточним варіантом посадкового модуля. У NASA пояснюють, що тренувальна версія потрібна насамперед для збору відгуків астронавтів і подальшого вдосконалення конструкції.

Тим часом менший вантажний варіант апарата – Blue Moon MK1 – уже пройшов вакуумні випробування та був відправлений до майданчика Blue Origin поблизу Космічного центру Кеннеді у Флориді. Його безпілотний запуск на Місяць за допомогою ракети New Glenn планують провести до кінця року, хоча графік може зміститися через розслідування Федерального управління цивільної авіації США після проблем із верхнім ступенем ракети під час останнього запуску.

Blue Moon MK2 повинен стати багаторазовим місячним посадковим модулем нового покоління. Апарат розрахований як на доставку екіпажів, так і великих вантажів на поверхню Місяця.

Blue Moon – багаторазовий, пілотований, вантажний посадковий модуль Blue Origin / Рендер Blue Origin

Кабіна екіпажу розташована майже біля основи апарата, що має спрощує посадку астронавтів на поверхню Місяця без складних ліфтів або довгих спускових систем, пише Space Flight Now.

Blue Moon MK2 зможе перевозити до чотирьох астронавтів, хоча на перших етапах місій NASA розглядає екіпажі з двох людей. Також апарат проєктують для тривалих експедицій – до 30 днів автономної роботи на поверхні Місяця.

Одна з головних особливостей модуля – його вантажні можливості, пояснює Payload Space. У багаторазовій конфігурації MK2 зможе доставляти на Місяць близько 20 тонн корисного навантаження, а в одноразовому варіанті – до 30 тонн. Для NASA це критично важливо, оскільки агентство планує поступово створювати постійну інфраструктуру на поверхні супутника Землі – від житлових модулів до наукових станцій.

Працюватиме Blue Moon MK2 на трьох двигунах BE-7 власної розробки Blue Origin. Вони використовують рідкий водень і рідкий кисень та можуть дуже точно регулювати тягу під час посадки. За даними компанії, двигуни здатні змінювати потужність у широкому діапазоні – від м'якого контрольованого спуску до повноцінного старту з поверхні Місяця.

Для запуску MK2 використовуватиметься важка ракета New Glenn. Однак одного запуску буде недостатньо. Як ми вже писали вище, апарат потребуватиме додаткових місій із доставкою палива на орбіту перед польотом до Місяця.

У перспективі NASA планує використовувати модифіковані версії Blue Moon MK2 для доставки великих вантажів – зокрема місячних житлових модулів і герметичних ровері. Попередні плани агентства передбачають появу таких місій уже на початку 2030-х років.