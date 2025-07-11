Військові обмінюватимуть е-бали на дрони та інші технології через Brave1 Market

Українські військові отримали нові можливості для оснащення завдяки цифровій бонусній системі. Тепер за підтверджені ураження ворога підрозділи зможуть обмінювати зароблені бали на сучасні технології, включно з дронами та засобами РЕБ. Процес замовлення та постачання став швидшим і зручнішим, а вся бюрократія переходить в онлайн.

Цифрові бонуси для фронту

Українські військові підрозділи відтепер можуть використовувати зароблені е-бали за успішні бойові операції для придбання необхідного обладнання через платформу Brave1 Market. Авторизація відбувається через систему DELTA, що забезпечує безпеку та зручність. У переліку доступних технологій – кодифіковані безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), наземні роботизовані комплекси (НРК) та навіть некодифіковані FPV-дрони. Це дозволяє підрозділам самостійно обирати саме ті рішення, які найбільше відповідають їхнім потребам на полі бою? пише 24 Канал з посиланням на допис Михайла Федорова.

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Процес замовлення повністю цифровізовано. Після вибору технологій на платформі Brave1 Market заявка передається до системи DOT-Chain Defence, якою опікується Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України. Усі документи, від контрактів до актів приймання, формуються онлайн, що виключає паперову тяганину та значно скорочує час очікування. За новою моделлю весь цикл – від замовлення до постачання – займатиме лише кілька тижнів. Військові зможуть скористатися цією системою вже з серпня 2025 року, використовуючи бали, зароблені у червні, а також невитрачені раніше.

Крім того, платформа Brave1 тепер відповідатиме за верифікацію уражень та нарахування балів. Це не лише спрощує процес фіксації результатів бойових дій, а й дозволяє збирати детальну статистику та проводити аналіз ефективності застосування технологій на фронті. Міністерство цифрової трансформації продовжить формувати політику програми, тоді як Агенція оборонних закупівель забезпечуватиме оперативні закупівлі та постачання.

Програма "Армія дронів.Бонус" уже довела свою ефективність. За понад 10 місяців до неї долучилося понад 400 підрозділів, що становить близько 95% усіх дронових груп, які діють уздовж лінії фронту. Завдяки системі кількість знищеної ворожої техніки зросла вдвічі. Щомісяця військові уражають тисячі одиниць техніки, серед яких танки, безпілотники, системи РЕБ, склади боєприпасів, протиповітряна оборона, гармати та гаубиці. Ця програма стала справжнім проривом, адже мотивує бійців і водночас надає державі важливі дані з поля бою для стратегічних рішень.



Е-Бали 2.0 / Інфографіка Мінцифри

Розробники системи постійно вдосконалюють її, вносячи зміни в реальному часі. Головна мета – мінімізувати бюрократичні перешкоди, щоб військові могли зосередитися на захисті країни та знищенні ворога.