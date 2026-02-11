Перетворив розробку роботів у бізнес: гендиректор Boston Dynamics йде у відставку

Генеральний директор Boston Dynamics Роберт Плейтер офіційно оголосив про свій вихід у відставку. Він залишить посаду наприкінці лютого 2026 року, завершивши свою шестирічну каденцію на посту керівника. Плейтер присвятив компанії понад три десятиліття, пройшовши шлях від розробок у лабораторії до створення глобального бізнесу, який зараз належить південнокорейській групі Hyundai.

Роберт Плейтер є справжнім ветераном Boston Dynamics, адже він почав працювати в ній ще в ті часи, коли вона була лише невеликою лабораторією в Массачусетському технологічному інституті (MIT), пише The Verge.

Чим запам’яталося правління Роберта Плейтера?

Плейтер згадує, що нинішні досягнення компанії значно перевершили його сподівання з періоду роботи у підвальній лабораторії MIT Media Lab. Саме за його керівництва компанія трансформувалася з дослідницького центру в успішне комерційне підприємство, змінивши власника з SoftBank на Hyundai Motor Group у 2021 році.

За словами віцепрезидента з маркетингу Ніколаса Ноеля, Плейтер перетворив Boston Dynamics на світового лідера мобільної робототехніки. Сам екскерівник вважає найбільш значущими досягненнями розробку роботів Spot, Stretch та Atlas.

Видання Automate отримало коментар від Boston Dynamics після того, як було оприлюднено новини про його відставку.

Роберт Плейтер є іконою світової індустрії робототехніки, і вся команда Boston Dynamics бажає висловити йому щиру подяку за його лідерство. Від найперших днів стрибаючих роботів, до перших у світі чотириногих, до провідної ролі в усій галузі гуманоїдної робототехніки, Плейтер залишив свій слід як піонер інновацій. Він перетворив Boston Dynamics з невеликої науково-дослідної лабораторії на успішний бізнес, який зараз з гордістю називає себе світовим лідером у галузі мобільної робототехніки. Ми будемо дуже сумувати за ним, але сподіваємося, що він насолоджується заслуженим відпочинком. Дякуємо, Роб.

До речі, нещодавно The New Yourk Times повідомили про плани материнського концерну Hyundai почати використання людиноподібних роботів Atlas на своїх автоскладальних лініях уже у 2028 році.

Хто стане новим очільником Boston Dynamics?

Після того як Роберт Плейтер залишить свою посаду наприкінці лютого 2026 року, тимчасово виконувати обов'язки генерального директора Boston Dynamics буде Аманда Макмастер (Amanda McMaster), яка зараз є фінансовою директоркою компанії.

Як розвивалася Boston Dynamics?

Історія Boston Dynamics розпочалася у 1992 році, коли компанія відокремилася від Массачусетського технологічного інституту (MIT). Свої перші кроки майбутній лідер робототехніки робив у підвальній лабораторії MIT Media Lab.

На початкових етапах розробки фінансувалися агенцією DARPA, що дозволило створити таких роботів, як BigDog. Проте справжнє світове визнання прийшло до компанії завдяки віральним відео в інтернеті, головними зірками яких стали людиноподібний робот Atlas, здатний робити сальто назад, та чотирилапий робот-пес Spot.

Ролик Boston Dynamics, який вразив усіх – дивіться відео:

Як компанія перетворилася на комерційне підприємство?

Довгий час розробки залишалися суто дослідницькими, але у червні 2020 року Boston Dynamics почала продавати модель Spot за ціною 74 500 доларів США.

Робота пропонували бізнесу для патрулювання та інспекції складів, а також тестували у різноманітних сферах: від випасу овець до допомоги медикам під час пандемії. Попри медійну популярність, компанія протягом багатьох років залишалася збитковою, втрачаючи мільйони доларів щорічно.

Зміни у структурі власності також позначили різні етапи розвитку:

певний час стартап перебував під опікою SoftBank,

у 2021 році його придбав південнокорейський автовиробник Hyundai Motor Group.

Історичну для компанії угоду в 1,1 мільярда доларів США. Hyundai розглядає роботів як майбутнє своїх заводів і прагне довести, що їхні розробки досконаліші за конкурентів, зокрема Optimus від Tesla.