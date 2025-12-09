Чим замінити Chrome на смартфоні: добірка альтернативних браузерів

Google Chrome встановлений за замовчуванням на більшості Android-пристроїв, тому користувачі часто звикають до нього і не шукають альтернатив. Проте з часом цей оглядач став громіздким і менш дружнім до вимогливих юзерів, поступаючись функціоналом своїй десктопній версії.

Насправді існує щонайменше п'ять застосунків, які не просто копіюють Chrome, а пропонують значно ширші можливості та інструменти. Редакція 24 Каналу вибрала найкращі альтернативи стандартному браузеру, які можуть запропонувати кілька власних переваг та унікальних фішок.

Дивіться також Ваш смартфон на Android може вимірювати освітлення та шум – ось як це робити

Які браузери пропонують кращий досвід користування, ніж стандартний Chrome?

Хоча Chrome залишається найпопулярнішим вибором, він часто стагнує у розвитку функціоналу для мобільних платформ. Ось п'ять рішень, які розв'язують поширені проблеми стандартного браузера.

Vivaldi: інтерфейс настільного рівня



Vivaldi приносить досвід повноцінного браузера на смартфон / Фото Vivaldi

Керування вкладками у Chrome часто нагадує спрощену версію того, що доступно на комп'ютері. Vivaldi йде іншим шляхом, пропонуючи повноцінний досвід для досвідчених користувачів. Однією з ключових переваг є функція групування вкладок.

Замість нескінченного хаотичного списку карток, Vivaldi дозволяє організувати вкладки у два окремі рядки, подібно до десктопного інтерфейсу. Це дає змогу, наприклад, тримати сторінки з новинами окремо від робочих матеріалів.

Крім того, браузер має вбудовану панель нотаток із синхронізацією, інструмент для створення скриншотів цілих сторінок та гнучке меню, яке дозволяє налаштовувати кнопки під себе, що робить додаток схожим на окрему операційну систему.

Vivaldi завантажити з Google Play

Opera: безплатний VPN та екосистема



Opera дарує універсальність та кастомізацію / Фото Opera

Opera позиціює себе як універсальний інструмент. Хоча її вбудований безплатний VPN не замінить корпоративні рішення безпеки, він ідеально підходить для обходу географічних блокувань та захисту даних у публічних Wi-Fi мережах – функція, яка у Chrome потребує встановлення сторонніх програм.

Окремої уваги заслуговує функція My Flow. Це інтерфейс у вигляді чату, через який можна надсилати не лише посилання, а й файли між пристроями. Це працює швидше за синхронізацію Chrome. У поєднанні з ефективним стисненням трафіку для економії мобільного інтернету, Opera стає вкрай корисним утилітарним браузером.

Opera завантажити з Google Play

Microsoft Edge: продуктивність та штучний інтелект



Microsoft Edge з доступом до ШІ Copilot / Фото Unsplash

Багато хто досі асоціює Edge зі старим Internet Explorer, але мобільна версія цього браузера – потужний інструмент для роботи. Головною перевагою є глибока інтеграція з Microsoft Copilot. На відміну від Chrome, де впровадження Gemini на мобільних пристроях ще не досконале, Edge дозволяє миттєво викликати бічну панель для резюмування довгих PDF-файлів або статей.

Також тут є функція "Читання вголос" (Read Aloud), яка використовує нейромережі для озвучення тексту напрочуд природним голосом, перетворюючи статті на подкасти. Додатково функція Drop дозволяє миттєво передавати фото та нотатки між телефоном і ПК через обліковий запис Microsoft, усуваючи необхідність надсилати файли самому собі електронною поштою.

Microsoft Edge завантажити з Google Play

Mozilla Firefox: розширення як на ПК



Mozilla Firefox зроблена для користувачів / Фото Mozilla

Firefox залишається одним із небагатьох мобільних браузерів, що підтримує повноцінні розширення. Яскравим прикладом є Dark Reader.

У той час як темний режим Chrome часто працює некоректно, залишаючи сліпучі білі плями на сайтах, розширення Dark Reader у Firefox інтелектуально інвертує кольори, зберігаючи естетику сторінки та захищаючи очі.

Користувачам доступна велика колекція перевірених додатків, які допомагають адаптувати браузер під щоденні потреби так, як це зазвичай робиться на комп'ютері.

Mozilla Firefox завантажити з Google Play

Brave: приватність та медіаплеєр



Brave для користувачів, які понад усе цінують безпеку / Фото Brave

Brave – вибір для тих, хто цінує безпеку. Його система захисту Brave Shields має унікальну функцію анти-фінгерпринтингу. Більшість сайтів ідентифікують користувача за унікальною конфігурацією пристрою ("цифровий відбиток"), але Brave рандомізує ці дані, роблячи користувача невпізнанним для трекерів. Ще однією "прихованою перлиною" є фонове відтворення (Background Play).

Якщо згорнути Chrome, відео чи аудіо зазвичай зупиняється. Brave дозволяє заблокувати екран або перемкнутися на інший застосунок, продовжуючи слухати контент. Це дозволяє використовувати браузер замість окремих додатків YouTube або Spotify, що особливо зручно на телефонах з малим обсягом пам'яті.

Brave завантажити з Google Play

Користувачам не варто погоджуватися на посередній досвід лише тому, що вони використовують мобільний пристрій. Якщо потрібен якісний фоновий звук – підійде Brave, для розширень – Firefox, а для роботи з файлами – Opera або Edge.